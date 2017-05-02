Белый дом назвал условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Фото: ТАСС/Emily Molli

Предпосылок для встречи президента США с лидером Северной Кореи нет, заявил накануне официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, цитирует которого "Лента.ру".

Спайсер отметил, что президент Дональд Трамп не видит "предпосылок для разговора из-за выбранной провокационной политики КНДР".

Ранее Трамп заявлял, что готов встретиться с Ким Чен Ыном, но для этого необходимы "подходящие условия". При этом Трамп потребовал от Северной Кореи "проявить признаки добросовестности".