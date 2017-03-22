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22 марта 2017, 12:19

Общество

Гадюки из-за ранней весны вышли из спячки в парке "Лосиный остров"

Фото: пресс-служба парка "Лосиный остров"

В Национальном парке "Лосиный остров" из-за ранней весны из спячки вышли гадюки, сообщает пресс-служба парка.

Первые змеи появились 17 марта. Обычно это происходит в начале или середине апреля.

Отмечается, что гадюки – очень осторожные животные, они предпочитают избегать контакта с человеком и практически никогда не нападают первыми. А большинство укусов происходит по неосторожности или невнимательности.

Например, когда человек не заметил змею и наступил на нее в высокой траве, придавил гадюку, забравшуюся в сумку или в сложенную на земле одежду.

Весна в столице началась с аномально высоких температур. Температура воздуха днем 1 марта составила 5 градусов тепла, что выше климатической нормы на 7–8 градусов.

В целом, отмечают синоптики, март в центральной части России будет теплым. Ожидается, что температура воздуха будет выше средней многолетней климатической нормы на 4–10 градусов. Текущие значения соответствуют началу апреля.

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