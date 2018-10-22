Москва онлайн покажет экскурсию на выставку Виктора Пивоварова



Совсем скоро Мультимедиа Арт Музей представит публике выставку выдающегося художника, одного из основателей "московского романтического концептуализма" – Виктора Пивоварова.

В экспозицию войдет новый живописный цикл художника "Москва, Москва!", а также его знаменитый альбом "Действующие лица" и малоизвестные альбомы "Если" и "Флоренция".

Выставка будет сопровождаться саунд-инсталляцией из сохранившихся аудиозаписей лекций Мераба Мамардашвили, Александра Пятигорского, других великих философов, писателей, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с творчеством самого художника.

Пивоваров – художник легкого дыхания, который превращает самые серьезные вещи в веселый карнавал, доступный каждому, в зависимости от того регистра восприятия, который включает зритель.

23 октября у читателей Москвы 24 есть уникальная возможность увидеть экспозицию выставки за день до официального открытия. Не пропустите трансляцию встречи с директором музея Ольгой Свибловой и художником Виктором Пивоваровым. Смотрите трансляцию 23 октября в 17:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.