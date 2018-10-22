Москва онлайн покажет экскурсию на выставку Виктора Пивоварова

Виктор Пивоваров. Мастерская Кабакова. Из альбома «Действующие лица». 1996. Бумага, акварель, тушь, белила. Частное собрание
Совсем скоро Мультимедиа Арт Музей представит публике выставку выдающегося художника, одного из основателей "московского романтического концептуализма" – Виктора Пивоварова.
В экспозицию войдет новый живописный цикл художника "Москва, Москва!", а также его знаменитый альбом "Действующие лица" и малоизвестные альбомы "Если" и "Флоренция".
Выставка будет сопровождаться саунд-инсталляцией из сохранившихся аудиозаписей лекций Мераба Мамардашвили, Александра Пятигорского, других великих философов, писателей, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с творчеством самого художника.
Пивоваров – художник легкого дыхания, который превращает самые серьезные вещи в веселый карнавал, доступный каждому, в зависимости от того регистра восприятия, который включает зритель.
23 октября у читателей Москвы 24 есть уникальная возможность увидеть экспозицию выставки за день до официального открытия. Не пропустите трансляцию встречи с директором музея Ольгой Свибловой и художником Виктором Пивоваровым. Смотрите трансляцию 23 октября в 17:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.