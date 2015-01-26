Власти столицы выделят 20 помещений под клиники "Доктор рядом"

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Столичные власти представят на Бирже торгов более 20 объектов для создания частных клиник "Доктор рядом", сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Город предложит участникам медицинского проекта помещения на 20 лет по программе "один рубль за квадратный метр". Так власти столицы хотят привлечь частные инвестиции в здравоохранение Москвы.

"Доктор рядом" Проект по созданию медицинских кабинетов шаговой доступности. Согласно постановлению московского правительства 2013 года предприниматели, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, могут оказывать доступную первичную медицинскую помощь в сфере обязательного медицинского страхования. Проект по созданию медицинских кабинетов шаговой доступности. Согласно постановлению московского правительства 2013 года предприниматели, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, могут оказывать доступную первичную медицинскую помощь в сфере обязательного медицинского страхования. Клиникам проекта помещения предоставляются по программе "один рубль за квадратный метр" на 20 лет. Предприниматели же обязуются провести в зданиях ремонт, приспособить нежилые помещения под клиники и приступить к работе не позже, чем через шесть месяцев со дня заключения договора. Клиника вправе оказывать платные услуги, но в ней обязательно должен работать кабинет бесплатной медпомощи. На данный момент в столице работает девять клиник "Доктор рядом". В ближайшем будущем планируется открытие новых медицинских центров.



Road Show пройдет 29 января в 15.00 в павильоне №14 "Информационный город" на ВДНХ. В организации презентации также принимают участие московские департаменты здравоохранения и городского имущества.

"Торги Москвы": Открыты три клиники по программе "Доктор рядом"

Напомним, программа "один рубль за квадратный метр" стартовала в Москве в январе 2012 года.

Правительство Москвы начало предоставлять инвесторам в аренду исторические здания по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. Всего договор аренды заключается на 49 лет. Одновременно инвестор подписывает охранные обязательства. В течение 5 лет он обязуется провести ремонт и реставрацию памятника.

Оплата аренды в течение 5 лет осуществляется по той ставке, которую зафиксировали на аукционе. "Льготная" стоимость найма начинает действовать только после исполнения всех охранных обязательств. После этого по льготной ставке на аренду было решено отдавать помещения для медицинских центров и детских садов.

Ранее в департаменте горимущества сообщили, что социально ориентированные организации могут арендовать помещения по льготной ставке.

"Определена льготная ставка аренды для частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Она установлена в размере 1,8 тысячи рублей за квадратный метр в год", - заявили в ведомстве.

Кроме того, для некоммерческих организаций была установлена льгота по аренде в размере 30% от рыночной стоимости используемого объекта недвижимости.