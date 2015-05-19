Москвичи смогут пройти бесплатное обследование на рак кожи 25 мая

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25 мая 4,3 тысячи жителей столицы смогут обследоваться в 84 медучреждениях Москвы в рамках Всемирного дня диагностики меланомы (рак кожи), сообщает Агентство "Москва".

"В этом году в Москве в Дне диагностики меланомы примут участие 84 медицинских учреждения. Это Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии (23 филиала), 14 городских поликлиник и больниц, 46 частных и ведомственных клиник", – заявили в департаменте здравоохранения.

Прием пациентов будут осуществлять квалифицированные специалисты, владеющие методом дерматоскопии и работающие в системе лечебных учреждений ведомства.



Все желающие поучаствовать в диагностике, должны записаться на прием на сайте деньмеланомы.рф. На этом ресурсе они также смогут узнать о о самом заболевании и факторах риска. Прием будут вести 183 врача, а записались уже 1,86 тысяч пациентов.

Центры здоровья при поликлиниках

Как рассказала врач дерматовенеролог и аллерголог Карина Варданян, осмотр занимает 15–20 минут. Врач с помощью дерматоскопа изучает поверхность всего кожного покрова, все образования на коже пациента, родинки и пигментные пятна.

"По итогам всем пациентам в этот день будет выдаваться заключение, что рекомендовано с этим образованием делать: наблюдать или удалять тем или иным способом", – заключила Варданян.

Она отметила, что в группе риска находятся легко обгорающие на солнце люди, а также те, кто часто посещает солярий. Чтобы избежать меланомы, нужно обязательно пользоваться солнцезащитными средствами и ежегодно проходить профилактические осмотры у врача дерматолога.

Напомним, в 2014 году в проекте "День диагностики меланомы" приняли участие более 160 московских врачей, прошли обследование 3,2 тысяч человек. Подозрения на меланому возникли в 23 случаях.

Ежегодно в России меланомой заболевают около 7 тысяч человек. По данным ВОЗ, число заболеваний неуклонно и быстро растет в России и в мире, в среднем, на 3–7 процентов в год.