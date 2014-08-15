Из столичных больниц выписаны 128 пострадавших при аварии в метро

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В столичных больницах остаются восемь пострадавших в результате аварии на "синей" ветке метро. 128 человек из ранее госпитализированных уже выписаны из медучреждений, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Четверо человек остаются в состоянии средней степени тяжести, состояние других четверых - удовлетворительное. Пациенты активно идут на поправку: как сообщал M24.ru, в четверг, 14 августа, врачи диагностировали удовлетворительное состояние лишь у троих пострадавших.

Одна из жертв аварии, все время находившаяся в критическом состоянии, скончалась в среду вечером в городской клинической больнице №67. До последнего момента женщина была в крайне тяжелом состоянии и находилась на искусственной вентиляции легких.

98 человек, пострадавших в результате ЧП на Арбатско-Покровской ветке, уже получили денежные компенсации. Всего выплачено более 108 миллионов рублей. Сейчас на рассмотрении комиссии по выплатам компенсаций находится еще 186 заявлений. Поступившие обращения будут рассмотрены в ближайшее время.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.