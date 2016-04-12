Закупку лекарств для тяжелобольных закрепили за федеральным центром

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Обеспечивать лекарствами тяжелобольных людей будет федеральный центр, а не регионы. Соответствующий закон в третьем и окончательном чтении приняли в Госдуме, сообщается на сайте Федерального собрания.

Согласно поправкам, внесенным в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", закупать лекарственные препараты и организовывать обеспечение ими больных по программе "Семь высокозатратных нозологий" будет федеральный центр.

Если бы изменения не были приняты, то с 2018 года закупать препараты стали были регионы. А это, по словам авторов закона, увеличило бы число торгов и средств, на них потраченных. Также возросла бы стоимость лекарств из-за затрат производителей на поставку.

В соответствии с госпрограммой "Семь высокозатратных нозологий" люди, страдающими семью наиболее редкими заболеваниями, получают лекарства за счет средств федерального бюджета. Препараты предоставляются в амбулаторных условиях в виде льготного обеспечения.

Речь идет о больных страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов или тканей.