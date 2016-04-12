Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Смертность младенцев снизилась в Москве на 30 процентов за пять лет. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Мы имеем снижение материнской смертности и младенческой смертности по обоим показателям за пять лет на 30 процентов. При этом нужно иметь ввиду, что в Москву приезжают на работу, причем приезжают не только из регионов РФ, но и из стран СНГ. Если посмотреть на наших москвичек, тех, которые живут в Москве и рожают в Москве, то показатели материнской смертности составляют всего 6,4 процентов на 100 тысяч живорожденных. Почти в два раза меньше, чем среднероссийский показатель", – цитирует Хрипуна Агентство "Москва".

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За пять лет также снизился показатель смертности в трудоспособном возрасте.

"Показатель смертности в Москве снизился на 17 процентов. Если рассчитать показатель по тем, кто проживает постоянно в Москве, то он составит 320 умерших на 100 тысяч населения. Это почти в два раза меньше, чем среднероссийский показатель", – сказал он.

За 2015 год снизилась динамика сердечно-сосудистых заболеваний. "За два-три года в Москве уменьшилось количество больных, которые умерли от инфаркта миокарда, в три раза", – заявил Хрипун.