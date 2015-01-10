Онкологические больные обеспечены всеми необходимыми лекарствами - депздрав

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Столичный департамент здравоохранения проверил лекарственное обеспечение онкологических больных в ряде медицинских организаций. Установлено, что находящиеся под наблюдением пациенты обеспечены необходимыми препаратами в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, депздрав выяснил, что в проверенных медучреждениях соблюдаются все установленные требования по организации оказания помощи онкологическим больным.

Оказалось, однако, что многие пациенты не осведомлены о существующем порядке оформления рецептов и не знают, как получить необходимые им лекарства, в том числе обезболивающие.

Как сообщают в департаменте здравоохранения Москвы, с 19 января с врачами начнут проводить специальные обучающие занятия, нацеленные на устранение этой проблемы.

Отмечается, что проверки медицинских организаций столицы были проведены ведомством совместно с общественными организациями после трагической смерти генерала Анатолия Кудрявцева, страдавшего онкологическим заболеванием.

Кудрявцев покончил с собой в начале января, в квартире рядом с телом генерала была найдена предсмертная записка о том, что он уходит из жизни добровольно. По факту случившегося СК проводит проверку. 77-летний мужчина страдал раком желудка.