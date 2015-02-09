Клиники "Доктор рядом" планируют подключить к ЕМИАС

Фото: ЕМИАС

Столичный департамент здравоохранения планирует включить сеть мини-клиник "Доктор рядом" в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Проект соответствующего постановления правительства Москвы опубликован на сайте департамента.

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы должен организовать локальную вычислительную сеть и доставить в клиники необходимое оборудование, сообщается в проекте постановления. В каждом центре выделят два рабочих места для подключения к ЕМИАС.

Предполагается, что врачи "Доктора рядом" пройдут обучение работе в системе.

В документе отмечено, что подключение клиник к ЕМИАС не потребует бюджетных трат. Проект реализуют в рамках государственных контрактов ДИТ на 2014-2015 годы.

"Доктор рядом" Проект по созданию в Москве медицинских кабинетов шаговой доступности. Согласно постановлению московского правительства 2013 года предприниматели, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, могут оказывать доступную первичную медицинскую помощь в сфере обязательного медицинского страхования. Клиника вправе оказывать платные услуги, но в ней обязательно должен работать кабинеты бесплатной медпомощи. Проект по созданию в Москве медицинских кабинетов шаговой доступности. Согласно постановлению московского правительства 2013 года предприниматели, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, могут оказывать доступную первичную медицинскую помощь в сфере обязательного медицинского страхования. Клиника вправе оказывать платные услуги, но в ней обязательно должен работать кабинеты бесплатной медпомощи. Клиники открывают прежде всего для москвичей, живущих вдали от государственных поликлиник. Кроме того, "Доктор рядом" снижает нагрузку на участковых терапевтов. Врачи общей практики в центрах работают в две смены по восемь часов, включая субботу. Помещения предоставляются участникам проекта по программе "один рубль за квадратный метр" на 20 лет. Предприниматели же обязуются провести в зданиях ремонт, приспособить нежилые помещения под клиники и приступить к работе не позже, чем через шесть месяцев со дня заключения договора. На сайте проекта размещена информация о 10 клиниках "Доктор рядом". В ближайшем будущем планируется открытие новых медицинских центров.



Напомним, Единая медицинская информационная система объединяет порядка 650 московских медицинских учреждений, в том числе 400 поликлиник.

Записаться к врачу через ЕМИАС можно пятью способами:

через интернет на сайте ЕМИАС;

с помощью мобильного приложения;

в регистратуре поликлиники;

через общегородскую службу записи по телефону: (495) 539-30-00 ;

; с помощью инфомата в поликлинике.

Для записи через ЕМИАС понадобится полис ОМС.

Кроме того, на сайте ЕМИАС можно найти ближайшее медучреждение, прикрепиться к поликлинике, выбрать страховую компанию для оформления полиса ОМС и ознакомиться со списком врачей, к которым можно попасть без направления.