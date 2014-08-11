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Законы

11 августа 2014, 14:42

Правительство хочет отменить обязательную накопительную часть пенсии

законы пенсии страховые выплаты отчисления

Фото: ИТАР-ТАСС

Российское правительство разработает механизм перехода от обязательной накопительной пенсии к добровольной, передает ИТАР-ТАСС.

Для граждан это будет означать, что все страховые отчисления из фонда оплаты труда их работодатель будет направлять в ПФР, а оттуда деньги пойдут на выплаты нынешним пенсионерам.

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Накопительную часть пенсии не отменят, но каждый в добровольном порядке сможет заключить договор с пенсионным фондом и отчислять от своей зарплаты средства на личный пенсионный счет.

При этом окончательного мнения по переходу пока нет, этим будет заниматься рабочая группа по пенсионному обеспечению. Предположительно, решение будет принято в 2015 году.

Генеральный директор управляющей компании "Прогресс-капитал" Сергей Карпенков в разговоре с M24.ru отметил, что ожидаемые изменения не коснутся тех, кто уже вошел в систему негосударственных пенсионных фондов и тех, кто подписал соглашение о передаче 6% отчислений в накопительную часть пенсии.

Отметим, что мораторий на формирование накопительной части пенсий был продлен на год - те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.

Пенсионные накопления - это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств.

Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Управляющая компания или выбранный гражданином НПФ инвестируют средства пенсионных накоплений. Сформированный таким образом капитал в будущем будет выплачиваться в качестве пенсии.

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