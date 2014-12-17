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Законы

17 декабря 2014, 14:23

Россияне смогут объявлять себя банкротами в 2015 году

законопроекты Госдума законы банкротство физических лиц

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

Госдума приняла во втором чтении законопроект о банкротстве физических лиц. Россияне смогут объявлять себя банкротами с 1 июля будущего года, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее планировалось, что граждане России смогут объявлять себя несостоятельными должниками с 2016 года, но из-за нестабильной ситуации в экономике вступление закона в силу решили ускорить.

"Этот закон необходим, потому что он вводит правила того, как физическое лицо может быть признано банкротом. Теперь граждане будут лучше защищены от кредиторов. Разумеется, не в том смысле, что им простят все долги, а в том, что вводятся четкие правила реструктуризации долгов", - рассказал экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский.

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Заявление о признании физического лица банкротом будет приниматься арбитражным судом. В настоящее время все вопросы возврата долгов решаются коллекторскими агентствами.

Напомним, в прошлом году объем просроченной задолженности по банковским кредитам вырос на 41 процент и достиг 440 миллиардов рублей. На первом месте по просрочке идут кредитные карты, долг по которым составляет 150 миллиардов рублей. Кредит, полученный наличными, россияне не смогли вернуть в каждом четвертом случае, а задолженность по POS-кредитам (полученным непосредственно в торговых точках) превысила сумму в 90 миллиардов рублей.

По оценкам специалистов, каждый шестой заемщик имеет больше трех непогашенных кредитов.

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