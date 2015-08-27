Театр Покровского отметит юбилей дирижера Геннадия Рождественского

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27 августа Камерный музыкальный театр открывает свой новый сезон. Первой постановкой, которую увидит зритель после летних отпусков, станет опера Александра Журбина "Мелкий бес", осуществленная Георгием Исаакяном. Ее мировая премьера состоялась в июне.

Главным событием в сезоне обещает стать празднование юбилея Геннадия Рождественского. Маэстро исполнится 85 лет. К дате приурочена постановка незаслуженно забытой оперы Римского-Корсакова "Сервилия". Спектаклем займется сам юбиляр вместе с режиссером-постановщиком Ольгой Ивановой. Премьера намечена на вторую половину апреля, за дирижерский пульт встанет сам Рождественский. Также театр намерен осуществить полную запись "Сервилии".

В сентябре театр вновь примет участие в Международном фестивале "Brucknerfest" в австрийском городе Линц. В гастрольной программе вечер одноактных опер в постановке М. Кислярова: "Блудный сын" Бриттена и "Мавра" Стравинского. На время гастролей работа на московской сцене прерываться не будет. "Это показатель нашей мобильности и профессионализма: мы будем работать параллельно – у нас спектакли здесь и в Линце, но мы знаем, что у нас достаточно творческих сил, чтобы провести спектакли и дома, и на фестивале на высоком творческом уровне", – отметил директор театра Олег Михайлов.

4 ноября состоится премьера оперы Яначека "Приключения лисички-плутовки", дирижер-постановщик – музыкальный руководитель театра Геннадий Рождественский, режиссер-постановщик и хореограф – Михаил Кисляров. Над спектаклем также работают молодые художники Ася Мухина (сценография) и Ваня Боуден (костюмы), а также дирижер Айрат Кашаев. Впервые в России прозвучит камерная редакция оперы, сделанная английским композитором Джонатаном Доувом. Кисляров отметил, что "опера Яначека у нас, скорее всего, будет называться “Лиса-плутовка”, потому что это спектакль для взрослых. Обычно в мире эта опера ставится как спектакль для детей или детей с родителями. А у нас она будет иметь подзаголовок "сказка для взрослых".

В репертуар театра вернется спектакль, любимый несколькими поколениями зрителей "Давайте создадим оперу!" Бриттена. Над его новой редакцией работает Михаил Кисляров. "Этот спектакль можно назвать "Синей птицей" нашего театра, – добавил Михаил Кисляров. – Он десятилетиями приносил нам колоссальный успех, но время идет вперед, и все-таки требуется некое новое слово в этом замечательном музыкальном материале. Это будет новая редакция". Премьера намечена на 4 декабря.

В новом сезоне зрителей ждут два фестиваля: в январе 2016 года начнется традиционная ретроспектива спектаклей Бориса Покровского, а весной в честь юбилея музыкального руководителя театра пройдет фестиваль спектаклей, поставленных Рождественским в качестве дирижера-постановщика в Камерном музыкальном театре.

Завершится сезон 2015-2016 премьерой оперы Штрауса "Ариадна на Наксосе" в постановке немецкого режиссера и продюсера Ханса-Йоахима Фрая.