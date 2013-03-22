"Конечно, Вася": Певец Валерий Сюткин отмечает 55-летний юбилей

Валерий Сюткин. Фото: ИТАР-ТАСС

22 марта исполняется 55 лет известному российскому певцу Валерию Сюткину. Любимец женщин и заслуженный "стиляга из Москвы" является исполнителем большого количества популярных песен, а также лидером собственной группы "Сюткин и Ко".

Сюткин родился в 1958 году в Москве. Еще в школьных ансамблях будущий певец исполнял песни The Beatles, Smokie, Deep Purple и других известных рок-групп.

Эстрадная карьера Сюткина началась в 1982 году, когда он стал сотрудничать с группой "Телефон". Коллектив выпустил несколько альбомов, но широкой известности так и не приобрел. Спустя три года группа распалась, а певец перешел в группу "Зодчие", где выступал в дуэте с Юрием Лозой.

По-настоящему раскрылся Сюткин после перехода в группу "Браво" в 1990 году. В период сотрудничества с "Браво" певец создал собственный оригинальный стиль, которого придерживается до сих пор.

"Любите девушки", "Вася", "Лучший город на земле", "Король Оранжевое лето" - каждая из этих песен "Браво" гремела на всю страну. Сюткин стал любимцем женщин и одним из самых популярных артистов эстрады.

Период сотрудничества с "Браво" продолжался недолго - в 1995 году Сюткин покинул группу и создал коллектив "Сюткин и Ко", в котором работает до сих пор.

В 2008 году Сюткину было присвоено звание "Заслуженный артист России".