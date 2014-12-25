Двух сотрудников ГИБДД подозревают в получении взятки от водителя

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Двух инспекторов патрульно-постовой службы полиции подозревают в получении взятки от водителя. Стражи порядка за вознаграждение не стали привлекать автолюбителя к ответственности за нарушение ПДД, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о двух сотрудниках ППС полиции по району Южное Тушино. Взятка была получена еще 4 ноября.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Один из полицейских уже уволен из органов внутренних дел, другого ждет такая же участь по результатам проверки. Ряд их руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе столичной полиции корреспонденту M24.ru подтвердили факт получения взятки, не уточнив подробностей.

Напомним, 16 декабря в центре Москвы задержали инспектора ГИБДД. Мужчину заподозрили в получении взятки от водителя в размере 20 тысяч рублей.

За два дня до этого сотрудник ГИБДД был задержан по подозрению в получении 50 тысяч рублей от водителя, которого задержал за езду якобы в состоянии алкогольного опьянения.