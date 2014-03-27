В Fashion Week Russia примут участие российские паралимпийцы

В столице стартовала Российская неделя моды

В "Манеже" стартовало одно из главных событий в мире моды и дизайна - Fashion Week Russia. Более 45 дизайнеров из разных стран представят зрителям и экспертам свои осенне-зимние коллекции.

"Мы ждем сюрпризы и даже эпатаж от модельеров", - рассказала в эфире радио "Москва FM" программный директор Fashion Week Russia Елена Кулецкая.

По ее словам, серии модных показов проведут в основном наши соотечественники, но будут и участники из Белоруссии, Украины, Грузии и один - из Индии. "Ожидается также, что приедет дочка Мика Джаггера", - добавила Кулецкая.

Отметим, что впервые в рамках Российской недели моды пройдет показ для людей с ограниченными возможностями. В качестве моделей на подиум выйдут в том числе и члены Паралимпийской сборной России.

Последний день Fashion Week Russia будет посвящен школьной форме. Зрители увидят пять коллекций - для начальных, средних и старших классов, для учителей, а также наряды для выпускного бала.