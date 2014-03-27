Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

27 марта 2014, 17:37

В Fashion Week Russia примут участие российские паралимпийцы

выставки одежда дизайнеры вещи Fashion Week Russia

В столице стартовала Российская неделя моды

В "Манеже" стартовало одно из главных событий в мире моды и дизайна - Fashion Week Russia. Более 45 дизайнеров из разных стран представят зрителям и экспертам свои осенне-зимние коллекции.

"Мы ждем сюрпризы и даже эпатаж от модельеров", - рассказала в эфире радио "Москва FM" программный директор Fashion Week Russia Елена Кулецкая.

Ссылки по теме

По ее словам, серии модных показов проведут в основном наши соотечественники, но будут и участники из Белоруссии, Украины, Грузии и один - из Индии. "Ожидается также, что приедет дочка Мика Джаггера", - добавила Кулецкая.

Отметим, что впервые в рамках Российской недели моды пройдет показ для людей с ограниченными возможностями. В качестве моделей на подиум выйдут в том числе и члены Паралимпийской сборной России.

Последний день Fashion Week Russia будет посвящен школьной форме. Зрители увидят пять коллекций - для начальных, средних и старших классов, для учителей, а также наряды для выпускного бала.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать