На ВДНХ помогут подготовиться к школе

Фото: ИТАР-ТАСС

24 августа в павильоне №75 ВДНХ откроются две выставки, посвященные школе. В течение недели здесь можно будет купить все необходимое для будущих занятий и узнать много нового об образовании, передает пресс-служба ВДНХ.

Например, на "Школьной ярмарке от А до Я" можно будет найти все, что пригодится будущему ученику. Родители смогут приобрести как школьные учебники и канцтовары, так и школьную форму, а также парты с регулировкой и развивающие игры с наборами для детского творчества.

Кроме того, в рамках ярмарки пройдет общегородская благотворительная акция "Семья помогает семье: соберем ребенка в школу!". Ее главная задача – собрать школьные принадлежности, одежду и игры для детей из малообеспеченных семей.

А вот на второй выставке под названием "Современный ребенок" на вопросы родителей о столичном образовании ответят специалисты. Там откроются консультационные центры профильных департаментов Москвы и заработает горячая линия. Получить информацию можно будет по каждому округу.Так, департамент здравоохранения откроет детский Центр здоровья, где свою помощь предложат логопеды, психологи, дефектологи, педиатры и другие специалисты. Здесь же можно будет пройти экспресс-тест на готовность ребенка к школе.

Самим школьникам на выставках тоже не придется скучать. Дети смогут, например, принять участие в творческих мастер-классах по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Также на ВДНХ будут работать спортивные площадки и игровые зоны.

Выставки-ярмарки будут работать с 24 по 29 августа с 11.00 до 19.00. Вход на все мероприятия свободный.