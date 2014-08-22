Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

22 августа 2014, 17:26

На ВДНХ помогут подготовиться к школе

выставки образование ярмарки ВДНХ школа подготовка

Фото: ИТАР-ТАСС

24 августа в павильоне №75 ВДНХ откроются две выставки, посвященные школе. В течение недели здесь можно будет купить все необходимое для будущих занятий и узнать много нового об образовании, передает пресс-служба ВДНХ.

Например, на "Школьной ярмарке от А до Я" можно будет найти все, что пригодится будущему ученику. Родители смогут приобрести как школьные учебники и канцтовары, так и школьную форму, а также парты с регулировкой и развивающие игры с наборами для детского творчества.

Кроме того, в рамках ярмарки пройдет общегородская благотворительная акция "Семья помогает семье: соберем ребенка в школу!". Ее главная задача – собрать школьные принадлежности, одежду и игры для детей из малообеспеченных семей.

Ссылки по теме

А вот на второй выставке под названием "Современный ребенок" на вопросы родителей о столичном образовании ответят специалисты. Там откроются консультационные центры профильных департаментов Москвы и заработает горячая линия. Получить информацию можно будет по каждому округу.Так, департамент здравоохранения откроет детский Центр здоровья, где свою помощь предложат логопеды, психологи, дефектологи, педиатры и другие специалисты. Здесь же можно будет пройти экспресс-тест на готовность ребенка к школе.

Самим школьникам на выставках тоже не придется скучать. Дети смогут, например, принять участие в творческих мастер-классах по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Также на ВДНХ будут работать спортивные площадки и игровые зоны.

Выставки-ярмарки будут работать с 24 по 29 августа с 11.00 до 19.00. Вход на все мероприятия свободный.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать