13 октября 2016, 16:22

Культура

Курентзис и Кончаловский озвучат аудиогиды в Третьяковке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Известные деятели культуры станут голосами нынешней "Ночи искусств": они озвучат аудиогиды в Третьяковской галерее, сообщает Агентство "Москва".

В акции примут участие дирижер, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, режиссер Андрей Кончаловский, искусствовед Ольга Свиблова и директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

Любители искусства смогут скачать гид на телефон и до полуночи ходить по залам Третьяковки. Подобный эксперимент в галерее проводится впервые. Сотрудники уверены, что аудиогиды от профессионалов в мире искусства будут иметь большой спрос у посетителей.

Темой "Ночи искусств" в галерее на Крымском валу в этом году станет море. Для гостей приготовят специальную программу, в частности, "Балет Москва" представит постановку, посвященную Айвазовскому.

Впервые "Ночь искусств" состоялась в столице три года назад. Главная цель акции – предоставить как можно большему числу москвичей и гостей города возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, на выставках. Также учатники акции принимают участие в дискуссиях, творческих встречах, музыкальных вечерах.
Место: Крымский Вал, 10

Время: 4 ноября, с 18:00 до 00:00

