Курентзис и Кончаловский озвучат аудиогиды в Третьяковке

Известные деятели культуры станут голосами нынешней "Ночи искусств": они озвучат аудиогиды в Третьяковской галерее, сообщает Агентство "Москва".
В акции примут участие дирижер, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, режиссер Андрей Кончаловский, искусствовед Ольга Свиблова и директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.
Любители искусства смогут скачать гид на телефон и до полуночи ходить по залам Третьяковки. Подобный эксперимент в галерее проводится впервые. Сотрудники уверены, что аудиогиды от профессионалов в мире искусства будут иметь большой спрос у посетителей.
Темой "Ночи искусств" в галерее на Крымском валу в этом году станет море. Для гостей приготовят специальную программу, в частности, "Балет Москва" представит постановку, посвященную Айвазовскому.
Время: 4 ноября, с 18:00 до 00:00