Пять художников, восемь месяцев, одно прошлое: что хранится в архивах "Гаража"

Выставка "По направлению к источнику"

Погружение, изучение, рефлексия

Дата: 1 февраля – 23 апреля

Место: Музей современного искусства "Гараж"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Ради чего идти: увидеть коллективную выставку пяти наиболее значимых современных российских художников – Ольги Чернышевой, Вячеслава Курицына, Владимира Логутова, Андрея Монастырского, Кирилла Савченкова.

Что еще: на протяжении восьми месяцев художники изучали архивную коллекцию Музея "Гараж". Документы, фотографии и видеосъемки, которые там хранятся. На основе своих исследований каждый из художников создал новое произведение искусства, в котором попытался переосмыслить то или иное историческое событие.

Подробнее о проекте читайте на сайте Музея.