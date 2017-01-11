Пять художников, восемь месяцев, одно прошлое: что хранится в архивах "Гаража"

Выставка "По направлению к источнику"
Погружение, изучение, рефлексия
Дата: 1 февраля – 23 апреля
Место: Музей современного искусства "Гараж"
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Ради чего идти: увидеть коллективную выставку пяти наиболее значимых современных российских художников – Ольги Чернышевой, Вячеслава Курицына, Владимира Логутова, Андрея Монастырского, Кирилла Савченкова.
Что еще: на протяжении восьми месяцев художники изучали архивную коллекцию Музея "Гараж". Документы, фотографии и видеосъемки, которые там хранятся. На основе своих исследований каждый из художников создал новое произведение искусства, в котором попытался переосмыслить то или иное историческое событие.
Подробнее о проекте читайте на сайте Музея.