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Культура

04 августа 2014, 17:04

Выставки о свойствах воды и детских мечтах открылись в Москве

выставки экспозиции молодые художники Московская биеннале молодого искусства

"Афиша": В рамках биеннале молодого искусства открылись две выставки

В рамках Московской международной биеннале молодого искусства в столице открылись две новые выставки. Свои работы представляют Михаил Филюшин и Катя Солодина.

Филюшин исследует свойства воды, используя по-научному серьезный подход. Его коллега, напротив, к творчеству относится с детской непосредственностью. На то, чтобы познакомиться с работами Михаила Филюшина и Кати Солодиной, есть всего неделя, выставки работают до 10 августа, сообщает телеканал "Москва 24".

Экспозиция Кати Солодиной возвращает в детство. Ее яркие картины похожи на сны.

"С каждым годом общество становится все инфантильнее. Детство – это некий прообраз будущего. Я поднимаю проблематику того, что люди совершенно разучились мечтать. Этой выставкой я пытаюсь вернуть моего зрителя в то время, когда он мог безнаказанно творить собственную реальность", - рассказала художница.

По словам организаторов выставки, комбинируя разнообразные текстуры и оптические иллюзии с коллажированными изображениями, Солодина пытается разрушить сложившееся разделение живописного пространства.

"Она меняет местами фон и передний план, создавая информационную “черную дыру”, где каждое изображение теряет свой первоначальный смысл и начинает играть абсолютно новую роль", - добавили в "Агентстве. Art.ru".

Михаил Филюшин в своих работах исследует свойства воды. Филюшин – ученый-биолог, который занимается поиском растений, которые бы имели ценность с хозяйственной точки зрения. Но картины Михаила – это не лабораторные пробы, а метафоры, не имеющие с химией ничего общего.

"Все течет вокруг нас: люди события. На эти работы меня вдохновили поездки на скоростных поездах, когда отдельные предметы сливаются в единое", - рассказал Филюшин.

Посмотреть на работы Михаила Филюшина можно в Театральном художественно-технический колледже на улице Радио. Детские мечты Кати Солодиной представлены на основной площадке "Агентства. Art.ru" на Озерковской набережной.

История вопроса

Московская международная биеннале молодого искусства проводится в четвертый раз. Проект призван показать общественности дарования молодых художников России, ближнего и дальнего зарубежья.

Четвертая биеннале стартовала 26 июня и завершится 10 августа. В рамках основной программы представят проект эксперта в области современного искусства Дэвида Эллиотта "Время мечтать". Стратегический блок – это проект "Мечтающие машины", который можно увидеть в ГЦСИ. Спецпрограмма предполагает демонстрацию сразу нескольких проектов, в числе которых – "Мечтать по-Булгаковски", "До и после", "Границы действия".

Каждая фотография или инсталляция – это философский взгляд художников на окружающую действительность, выражение мыслей при помощи выразительных инструментов.

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