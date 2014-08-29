В 3 тысячах школ установили видеокамеры для наблюдения за ходом выборов в МГД

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Камеры видеонаблюдения, которые будут работать на выборах в Мосгордуму 14 сентября, установили во всех школах, которые станут избирательными участками, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу управления связи департамента информационных технологий столицы Алексея Самарина.

"Из 3,4 тысяч избирательных участков, которые есть в городе, 2962 расположены в образовательных учреждениях. Как и планировалось, у нас закончился первый этап работ, в рамках которого были смонтированы видеокамеры и организована трансляция сигнала в наш единый центр хранения данных", - отметил Самарин.

По его словам, запущен и второй этап работ - отслеживание качества видеосигнала. Если с изображением возникнут проблемы, то на избирательный участок направят представителей специальной службы.

"Создана специальная служба, которая контролирует качество и просматривает камеры. В случае если у нас выявляется некачественное изображение, либо камера по какой-либо причине не работает, будут оперативно высылаться специалисты, которые будут данную камеру ремонтировать, настраивать и проводить другие работы", - пояснил Самарин.

На каждом участке будет по две камеры - для контроля выдачи бюллетеней и избирательных урн. Также напротив камер будет размещен номер избирательного участка, который будет виден в кадре, подытожил чиновник.

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу шестого созыва пройдут 14 сентября. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Депутаты по каждому из 45 избирательных округов будут избираться на пять лет.

В этот раз Избирком отказался от практики выдачи открепительных удостоверений, позволяющих голосовать на других участках. Граждане, которые в Единый день голосования не смогут попасть на свои участки, смогут отдать свой голос за выбранных кандидатов досрочно, написав заявление в избирательную комиссию. Досрочное голосование начнется 3 сентября.

На этих выборах много внимания уделят открытости процедуры голосования. На избирательных участках столицы вновь будут использовать прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы, а наблюдатели смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.