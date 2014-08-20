Более 3 млн избирателей примут участие в выборах в Подмосковье

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Свыше 3 миллионов из 5,5 млн зарегистрированных избирателей примут участие в выборах глав муниципалитетов и депутатов местного самоуправления в Подмосковье, сообщает в среду, 20 августа, Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Мособлизбиркома Ирека Вильданова.

По его словам, из всех кандидатов, подавших документы для участия в выборах различного уровня в Подмосковье, зарегистрированы 80 процентов.

Вильданов добавил, что на отказ в регистрации от кандидатов поступило 49 жалоб. "Все обращения уже рассмотрены. 30 кандидатов в результате восстановлены. В основном причиной отказа в регистрации были плохо подготовленные документы", - пояснил он.

Всего в выборах будут участвовать 7589 кандидатов. Их регистрация завершилась 12 августа. В течение двух дней сотрудники Мособлизбиркома вводили данные в систему ГАС "Выборы", после чего смогли назвать число зарегистрированных кандидатов на разные посты в подмосковных муниципальных образованиях и советах депутатов.

В выборах глав муниципальных образований Подмосковья зарегистрированы кандидатами 407 человек, в том числе 229 представителей политических партий и 178 самовыдвиженцев. Больше всего кандидатов, 95 человек, зарегистрировано от партии "Единая Россия". 40 кандидатов представят партию "Справедливая Россия", 37 - КПРФ, 35 - ЛДПР и 7 - "Яблоко".

На посты в советах депутатов будут претендовать 7 182 человека. 5 481 кандидат зарегистрирован от политических партий и 1 701 человек - самовыдвиженцы. Максимальное число кандидатов выдвинула "Единая Россия": от нее на выборы отправятся 2 572 человека. На втором месте по численности - представители КПРФ (1 064 кандидата). "Справедливую Россию" представляют 762 человека, ЛДПР - 552 человека, партию "Яблоко" - 204 человека.

Выборы в разных районах Московской области пройдут в единый день голосования, 14 сентября 2014 года. Жителям Подмосковья предстоит выбрать глав 101 муниципального образования, в том числе 9 городских округов, 2 муниципальных районов, 90 городских и сельских поселений. Также в Области выберут депутатов 223 муниципальных образований.

По данным ЦИК России, всего в единый день голосования пройдут 322 кампании по выборам глав муниципалитетов и депутатов местного самоуправления в Подмосковье.

Напомним, что 14 сентября состоятся также выборы в Мосгордуму. Старт предвыборной агитации в СМИ был дан 16 августа. В городской парламент шестого созыва москвичам предстоит выбрать 45 депутатов.