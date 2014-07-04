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Мэр Москвы

04 июля 2014, 19:36

"Единая Россия" обновила свой список на выборы в МГД почти наполовину

выборы Единая Россия выборы в Мосгордуму Сергей Собянин

Фото: M24.ru/ Александр Сивцов

Партия "Единая Россия" представила свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы на конференции МГРО в пятницу, 4 июля.

Перечень обновился почти наполовину – в него вошли 32 человека от всех 11 избирательных округов, которые уже успели принять участие в предварительном голосовании 8 июня. Кроме того, ЕР поддержит 11 самовыдвиженцев на выборах 14 сентября – соответствующее обещание было дано во время праймериз в Мосгордуму.

Список кандадитов на выборы в Мосгордуму от ЕР

- представитель МГД в Совете Федерации Зинаида Драгункина,
- действующий спикер МГД Владимир Платонов,
- вицеспикер МГД Андрей Метельский,

действующие депутаты:

- Валерий Скобинов,
- Евгений Герасимов,
- Татьяна Портнова,
- Виктор Кругляков,
- Инна Святенко,
- Людмила Стебенкова,
- Кирилл Щитов,
- Степан Орлов,
- Михаил Антонцев,
- Сергей Зверев,
- Александр Семенников,
- Антон Палеев,
- Александр Милявский.

Кроме того, выдвинуты:

- председатель Совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников,
- гендиректор ООО "Пионерстрой Инвест" Олег Сорока,
- народная артистка Надежда Бабкина,
- руководитель исполкома в САО Москвы Сергей Ладочкин,
- директор гимназии №1409 Ирина Ильичева,
- президент МГСУ Валерий Теличенко,
- гендиректор ОАО "НПП "Сапфир" Александр Сметанов,
- действующий префект ЮВАО Владимир Зотов,
- глава муниципального округа "Южнопортовый" Зоя Зотова,
- председатель правления благотворительного фонда "Зиловец" Татьяна Ломакина,
- руководитель исполкома московского отделения "Единой России" Людмила Гусева,
- руководитель исполкома отделения "Единой России" района Покровское-Стрешнево Александр Бекин,
- руководитель МФЦ района Гагаринский Кирилл Миронов,
- директор научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева,
- главврач поликлиники №220 Вера Шастина,
- президент ОАО "Группа компаний ПИК" Павел Поселенов.

В список самовыдвиженцев вошли директор школы №1298 Ольга Ярославская, директор школы №2098 Надежда Перфилова, заместитель главврача ГКБ №20 Лариса Картавцева, директор социально-реабилитационного центра "Отрадное" Татьяна Барсукова, директор Московского института развития образования Антон Молев, главврач ГКБ №57 Ирина Назарова, замдиректора "Московского городского дома учителя" Нина Минько, гендиректор благотворительного центра «Социальное развитие» Сергей Мишин, гендиректор «Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев, главврач больницы 64 Ольга Шарапова, а также ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.


Как отметил Сергей Собянин в беседе с журналистами, кандидаты, прошедшие праймериз, хорошо знают потребности города.

"Кандидаты не просто какие-то случайные люди, которые назначенны партийными функционерами, это люди которые прошли праймериз, это реальный отбор, и решение об их выдвижении и их возможности победить сделано самими москвичами. Я убежден, что это реальные люди, которые хорошо знают Москву, и у которых есть все шансы выиграть", - сказал мэр Москвы.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

При этом Собянин подчеркнул, что принадлежность к партии еще не гарантирует кандидату места в Мосгордуме, так как голосование будет проходить по одномандатным округам. "Это создает совершенно другую конкурентную среду, и партийными списками прикрыться никому не удастся. Нужно будет персонально отвечать перед избирателями, что они сделали и на что они способны, поэтому выдвижение будет происходить и самостоятельно, и по партийным спискам, это по большому счету значения не имеет. Значение имеет то, что это люди, которые будут избираться каждый в конкретном округе".

Как уточнили в партии, выдвиженцы от ЕР не являются политиками. Это известные люди, которым предстоит пройти открытую борьбу. У кандидатов есть поддержка профсоюзов, кроме того, по результатам последних социологических исследований, во многих округах кандидаты от партии лидируют с большим отрывом.

Как прошли предварительные выборы в Мосгордуму

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал M24.ru, что сегодня в связи с общим патриотическим подъемом и повышением доверия населения к партии власти (по данным ВЦИОМ, рейтинг поддержки ЕР в стране вырос с 41,7% в январе этого года до 60,4% в начале мая) кандидаты от "Единой России" находятся в более выигрышном положении, чем представители других политических движений. Однако это не значит, что им не придется вести активную борьбу за кресла в Мосгордуме. "Это хорошее стартовое условие для начала кампании, но никак не гарантия того, что какая-то из партий, в том числе "Единая Россия", получит приоритет", - добавил он.

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Выдвижение 32 кандидатов в 11 округах доказывает, что партия вопреки прогнозам политологов решила "не прятаться" и сделать ставку на людей с высоким рейтингом, отметили в "Единой России".

Напомним, сегодня ЕР является крупнейшей политической партией страны.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосованию будут предшествовать дебаты. Как сообщил 4 июля Сергей Собянин, городские теле- и радиоканалы могут предоставить бесплатное эфирное время для дебатов кандидатам в депутаты Мосгордумы

Голосование пройдет по новой схеме одномандатных округов. Согласно принятому закону, 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, будут образованы сроком на 10 лет, в каждом из них будет равное количество избирателей (погрешность составит не более 10%), что позволит обеспечить равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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