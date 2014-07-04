"Единая Россия" обновила свой список на выборы в МГД почти наполовину

Фото: M24.ru/ Александр Сивцов

Партия "Единая Россия" представила свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы на конференции МГРО в пятницу, 4 июля.

Перечень обновился почти наполовину – в него вошли 32 человека от всех 11 избирательных округов, которые уже успели принять участие в предварительном голосовании 8 июня. Кроме того, ЕР поддержит 11 самовыдвиженцев на выборах 14 сентября – соответствующее обещание было дано во время праймериз в Мосгордуму.

Список кандадитов на выборы в Мосгордуму от ЕР - представитель МГД в Совете Федерации Зинаида Драгункина,

- действующий спикер МГД Владимир Платонов,

- вицеспикер МГД Андрей Метельский,



действующие депутаты: - представитель МГД в Совете Федерации Зинаида Драгункина,- действующий спикер МГД Владимир Платонов,- вицеспикер МГД Андрей Метельский,действующие депутаты: - Валерий Скобинов,

- Евгений Герасимов,

- Татьяна Портнова,

- Виктор Кругляков,

- Инна Святенко,

- Людмила Стебенкова,

- Кирилл Щитов,

- Степан Орлов,

- Михаил Антонцев,

- Сергей Зверев,

- Александр Семенников,

- Антон Палеев,

- Александр Милявский. Кроме того, выдвинуты: - председатель Совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников,

- гендиректор ООО "Пионерстрой Инвест" Олег Сорока,

- народная артистка Надежда Бабкина,

- руководитель исполкома в САО Москвы Сергей Ладочкин,

- директор гимназии №1409 Ирина Ильичева,

- президент МГСУ Валерий Теличенко,

- гендиректор ОАО "НПП "Сапфир" Александр Сметанов,

- действующий префект ЮВАО Владимир Зотов,

- глава муниципального округа "Южнопортовый" Зоя Зотова,

- председатель правления благотворительного фонда "Зиловец" Татьяна Ломакина,

- руководитель исполкома московского отделения "Единой России" Людмила Гусева,

- руководитель исполкома отделения "Единой России" района Покровское-Стрешнево Александр Бекин,

- руководитель МФЦ района Гагаринский Кирилл Миронов,

- директор научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева,

- главврач поликлиники №220 Вера Шастина,

- президент ОАО "Группа компаний ПИК" Павел Поселенов. В список самовыдвиженцев вошли директор школы №1298 Ольга Ярославская, директор школы №2098 Надежда Перфилова, заместитель главврача ГКБ №20 Лариса Картавцева, директор социально-реабилитационного центра "Отрадное" Татьяна Барсукова, директор Московского института развития образования Антон Молев, главврач ГКБ №57 Ирина Назарова, замдиректора "Московского городского дома учителя" Нина Минько, гендиректор благотворительного центра «Социальное развитие» Сергей Мишин, гендиректор «Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев, главврач больницы 64 Ольга Шарапова, а также ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.



Как отметил Сергей Собянин в беседе с журналистами, кандидаты, прошедшие праймериз, хорошо знают потребности города.

"Кандидаты не просто какие-то случайные люди, которые назначенны партийными функционерами, это люди которые прошли праймериз, это реальный отбор, и решение об их выдвижении и их возможности победить сделано самими москвичами. Я убежден, что это реальные люди, которые хорошо знают Москву, и у которых есть все шансы выиграть", - сказал мэр Москвы.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

При этом Собянин подчеркнул, что принадлежность к партии еще не гарантирует кандидату места в Мосгордуме, так как голосование будет проходить по одномандатным округам. "Это создает совершенно другую конкурентную среду, и партийными списками прикрыться никому не удастся. Нужно будет персонально отвечать перед избирателями, что они сделали и на что они способны, поэтому выдвижение будет происходить и самостоятельно, и по партийным спискам, это по большому счету значения не имеет. Значение имеет то, что это люди, которые будут избираться каждый в конкретном округе".

Как уточнили в партии, выдвиженцы от ЕР не являются политиками. Это известные люди, которым предстоит пройти открытую борьбу. У кандидатов есть поддержка профсоюзов, кроме того, по результатам последних социологических исследований, во многих округах кандидаты от партии лидируют с большим отрывом.

Как прошли предварительные выборы в Мосгордуму

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал M24.ru, что сегодня в связи с общим патриотическим подъемом и повышением доверия населения к партии власти (по данным ВЦИОМ, рейтинг поддержки ЕР в стране вырос с 41,7% в январе этого года до 60,4% в начале мая) кандидаты от "Единой России" находятся в более выигрышном положении, чем представители других политических движений. Однако это не значит, что им не придется вести активную борьбу за кресла в Мосгордуме. "Это хорошее стартовое условие для начала кампании, но никак не гарантия того, что какая-то из партий, в том числе "Единая Россия", получит приоритет", - добавил он.

Выдвижение 32 кандидатов в 11 округах доказывает, что партия вопреки прогнозам политологов решила "не прятаться" и сделать ставку на людей с высоким рейтингом, отметили в "Единой России".

Напомним, сегодня ЕР является крупнейшей политической партией страны.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосованию будут предшествовать дебаты. Как сообщил 4 июля Сергей Собянин, городские теле- и радиоканалы могут предоставить бесплатное эфирное время для дебатов кандидатам в депутаты Мосгордумы

Голосование пройдет по новой схеме одномандатных округов. Согласно принятому закону, 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, будут образованы сроком на 10 лет, в каждом из них будет равное количество избирателей (погрешность составит не более 10%), что позволит обеспечить равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.