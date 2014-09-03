Выборы в Мосгордуму: все, что нужно знать

Фото: M24.ru

14 сентября в единый день голосования в столице пройдут выборы в Московскую городскую думу. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. О том, как пройдут выборы в этом году, кто может проголосовать досрочно, а также каковы полномочия депутатов Мосгордумы – рассказывает M24.ru.

Выборы в цифрах

45 избирательных округов, включая территорию Новой Москвы. От каждого округа будет избран один кандидат

зарегистрировано 273 кандидата. Со списком кандидатов можно ознакомиться здесь.

1042 КОИБа установят на участках в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы

около 7 тысяч камер – по две на каждом участке

90 раундов дебатов на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы". Расшифровку дебатов кандидатов вашего округа ищите здесь

Что изменится на выборах в Мосгордуму

Полномочия Московской городской думы

Мосгордума выступает как представительный орган государственной власти и как законодательный орган субъекта.

Как представительный орган Мосгордума:

дает согласие на назначение прокурора Москвы;

назначает и освобождает от должности председателя контрольно-счетной палаты Москвы, его заместителей, аудиторов палаты, а также уполномоченного по правам человека;

назначает мировых судей.

Как законодательный орган Мосгордума обладает правом:

законодательной инициативы в Государственной Думе;

избрания своего представителя и согласования назначения представителя от исполнительного органа госвласти города Москвы в Совете Федерации.

Кроме того, Мосгордума определяет и устанавливает:

порядок регистрации уставов муниципальных образований и распределения доходов от региональных налогов и сборов, а также иных доходов Москвы между бюджетом города и бюджетами муниципальных образований;

источники доходов бюджетов муниципальных образований;

порядок объединения или преобразования муниципальных образований, установления или изменения их территорий с учетом мнения населения муниципальных образований;

порядок деятельности органов местного самоуправления.

"Интервью": Олег Матвейчев - о подготовке к выборам в МГД



Досрочное голосование

3 сентября в столице началось досрочное голосование на выборах в Мосгордуму. Отдать свой голос до 14 сентября можно с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00.

Для того чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен:



написать заявление;

указать причину досрочного голосования;

указать фамилию, имя, отчество и место жительства.

Уважительными причинами для досрочного голосования считаются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья.

Досрочное голосование закончится накануне выборов – 13 сентября.

Как досрочно проголосовать на выборах

Наблюдатели

В этом году наблюдатели смогут:



контролировать голосование в больницах и СИЗО (по предварительной аккредитации);

сопровождать работников избиркомов во время надомного голосования.

Как наблюдать за выборами



Онлайн: - зарегистрироваться на сайте vybory.mos.ru. Можно использовать профиль соцсетей, портала госуслуг или пройти регистрацию на сайте.

На каждом избирательном участке будет по две камеры: одна будет направлена на столы, а другая охватит остальную часть участка.

На участках:

- зарегистрироваться наблюдателем от одной из политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы. Для этого нужно: обратиться в штаб партии за направление, быть гражданином России старше 18 лет.

- стать наблюдателем от общественного Штаба. Нужно: до вечера 3 сентября аккредитоваться на портале Общественной палаты.

"Мосгорсправка": Как стать наблюдателем на выборах

День выборов

В день голосования в Москве откроются 3600 избирательных участков. Проголосовать можно будет только по месту жительства. Найти свой избирательный участок, а также проверить себя в списке избирателей можно на сайте vybory.mosgorizbirkom.ru.



Чтобы проголосовать нужно:



иметь московскую прописку;

быть старше 18 лет;

не забыть паспорт.