Выборы в Мосгордуму: все, что нужно знать

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14 сентября в единый день голосования в столице пройдут выборы в Московскую городскую думу. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. О том, как пройдут выборы в этом году, кто может проголосовать досрочно, а также каковы полномочия депутатов Мосгордумы – рассказывает M24.ru.
Выборы в цифрах
Полномочия Московской городской думы
Мосгордума выступает как представительный орган государственной власти и как законодательный орган субъекта.
Как представительный орган Мосгордума:
- дает согласие на назначение прокурора Москвы;
- назначает и освобождает от должности председателя контрольно-счетной палаты Москвы, его заместителей, аудиторов палаты, а также уполномоченного по правам человека;
- назначает мировых судей.
Как законодательный орган Мосгордума обладает правом:
- законодательной инициативы в Государственной Думе;
- избрания своего представителя и согласования назначения представителя от исполнительного органа госвласти города Москвы в Совете Федерации.
Кроме того, Мосгордума определяет и устанавливает:
- порядок регистрации уставов муниципальных образований и распределения доходов от региональных налогов и сборов, а также иных доходов Москвы между бюджетом города и бюджетами муниципальных образований;
- источники доходов бюджетов муниципальных образований;
- порядок объединения или преобразования муниципальных образований, установления или изменения их территорий с учетом мнения населения муниципальных образований;
- порядок деятельности органов местного самоуправления.
Досрочное голосование
3 сентября в столице началось досрочное голосование на выборах в Мосгордуму. Отдать свой голос до 14 сентября можно с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00.
Для того чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен:
Уважительными причинами для досрочного голосования считаются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья.
Досрочное голосование закончится накануне выборов – 13 сентября.
Наблюдатели
В этом году наблюдатели смогут:
Как наблюдать за выборами
- зарегистрироваться на сайте vybory.mos.ru. Можно использовать профиль соцсетей, портала госуслуг или пройти регистрацию на сайте.
На каждом избирательном участке будет по две камеры: одна будет направлена на столы, а другая охватит остальную часть участка.
- зарегистрироваться наблюдателем от одной из политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы. Для этого нужно: обратиться в штаб партии за направление, быть гражданином России старше 18 лет.
- стать наблюдателем от общественного Штаба. Нужно: до вечера 3 сентября аккредитоваться на портале Общественной палаты.
День выборов
В день голосования в Москве откроются 3600 избирательных участков. Проголосовать можно будет только по месту жительства. Найти свой избирательный участок, а также проверить себя в списке избирателей можно на сайте vybory.mosgorizbirkom.ru.
Чтобы проголосовать нужно: