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Выборы

03 сентября 2014, 17:00

Выборы в Мосгордуму: все, что нужно знать

выборы депутаты кандидаты наблюдатели досрочное голосование голосование читать выборы в Мосгорду

Фото: M24.ru

14 сентября в единый день голосования в столице пройдут выборы в Московскую городскую думу. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. О том, как пройдут выборы в этом году, кто может проголосовать досрочно, а также каковы полномочия депутатов Мосгордумы – рассказывает M24.ru.

Выборы в цифрах

  • 45 избирательных округов, включая территорию Новой Москвы. От каждого округа будет избран один кандидат
  • зарегистрировано 273 кандидата. Со списком кандидатов можно ознакомиться здесь.
  • 1042 КОИБа установят на участках в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы
  • около 7 тысяч камер – по две на каждом участке
  • 90 раундов дебатов на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы". Расшифровку дебатов кандидатов вашего округа ищите здесь

    • Что изменится на выборах в Мосгордуму

    Полномочия Московской городской думы

    Мосгордума выступает как представительный орган государственной власти и как законодательный орган субъекта.

    Как представительный орган Мосгордума:

    • дает согласие на назначение прокурора Москвы;
    • назначает и освобождает от должности председателя контрольно-счетной палаты Москвы, его заместителей, аудиторов палаты, а также уполномоченного по правам человека;
    • назначает мировых судей.

    Как законодательный орган Мосгордума обладает правом:

    • законодательной инициативы в Государственной Думе;
    • избрания своего представителя и согласования назначения представителя от исполнительного органа госвласти города Москвы в Совете Федерации.

    Кроме того, Мосгордума определяет и устанавливает:

    • порядок регистрации уставов муниципальных образований и распределения доходов от региональных налогов и сборов, а также иных доходов Москвы между бюджетом города и бюджетами муниципальных образований;
    • источники доходов бюджетов муниципальных образований;
    • порядок объединения или преобразования муниципальных образований, установления или изменения их территорий с учетом мнения населения муниципальных образований;
    • порядок деятельности органов местного самоуправления.

    "Интервью": Олег Матвейчев - о подготовке к выборам в МГД


    Досрочное голосование

    3 сентября в столице началось досрочное голосование на выборах в Мосгордуму. Отдать свой голос до 14 сентября можно с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00.

    Для того чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен:

  • написать заявление;
  • указать причину досрочного голосования;
  • указать фамилию, имя, отчество и место жительства.

    • Уважительными причинами для досрочного голосования считаются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья.

    Досрочное голосование закончится накануне выборов – 13 сентября.

    Как досрочно проголосовать на выборах

    Наблюдатели

    В этом году наблюдатели смогут:

  • контролировать голосование в больницах и СИЗО (по предварительной аккредитации);
  • сопровождать работников избиркомов во время надомного голосования.

    • Как наблюдать за выборами

  • Онлайн:

    - зарегистрироваться на сайте vybory.mos.ru. Можно использовать профиль соцсетей, портала госуслуг или пройти регистрацию на сайте.
    На каждом избирательном участке будет по две камеры: одна будет направлена на столы, а другая охватит остальную часть участка.


  • На участках:

    • - зарегистрироваться наблюдателем от одной из политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы. Для этого нужно: обратиться в штаб партии за направление, быть гражданином России старше 18 лет.

    - стать наблюдателем от общественного Штаба. Нужно: до вечера 3 сентября аккредитоваться на портале Общественной палаты.

    "Мосгорсправка": Как стать наблюдателем на выборах

    День выборов

    В день голосования в Москве откроются 3600 избирательных участков. Проголосовать можно будет только по месту жительства. Найти свой избирательный участок, а также проверить себя в списке избирателей можно на сайте vybory.mosgorizbirkom.ru.


    Чтобы проголосовать нужно:

  • иметь московскую прописку;
  • быть старше 18 лет;
  • не забыть паспорт.

    • Сюжеты: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму , Все о выборах в Мосгордуму

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