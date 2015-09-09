Внимание, грипп: в России стартовал "прививочный" сезон

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Каждую осень в России начинаются два сезона: отопительный и повышенной заболеваемости гриппом, ОРВИ. Если первый из этих сезонов вызывает положительные эмоции у горожан, истосковавшихся по теплым батареям, то второй - только негативные. Чем опасен грипп, велик ли риск заболеть и нужно ли делать прививки (а на днях стартовал "прививочный" сезон) - в нашем материале.

Почему нельзя создать универсальную вакцину

Немного найдется в истории человечества таких страшных по последствиям недугов, как грипп. Он опустошал целые города, подобно чуме и холере, свирепствовал во время Первой мировой войны под названием "испанка" и по сей день остается весьма опасной болезнью. В наше время, когда люди уже практически забыли про чуму и черную оспу, грипп по-прежнему является бичом рода человеческого.

Ежегодно на планете заболевает гриппом около миллиарда человек - это составляет примерно седьмую часть населения земного шара. Из них примерно три миллиона умирают от гипертоксической формы гриппа или же просто из-за отсутствия надлежащего лечения.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превосходит все остальные инфекционные болезни вместе взятые. Вы спросите, а почему тогда нельзя создать универсальную вакцину от гриппа? О, если бы все было так просто.

Фото: ТАСС/Владимир Сергеев

В 1933 году был впервые выделен вирус гриппа, которому позднее присвоили название: вирус гриппа типа А. Спустя семь лет во время очередной вспышки этого заболевания ученые выделили вирус, весьма похожий на первый, но все же резко отличающийся по своим свойствам. Ему окрестили вирусом гриппа типа В.

Спустя еще семь лет причиной новых пандемий заболевания оказался вирус, весьма родственный "товарищу А", но все же изменивший свою структуру. Он получил название вирус гриппа А1. В 1957 году в Азии вспыхнула масштабная эпидемия гриппа, и снова ее вызвал новый штамм давно известного вируса.

Прошло 20 лет, и в Советском Союзе разразилась эпидемия гриппа. Думаете, очередная разновидность вируса? Нет, ее виновником стал старый знакомый ученых - вирус типа А1.

Иными словами, вирус гриппа обладает столь высокой изменчивостью, что против него невозможно создать всеобъемлющую "вечную" вакцину. Поэтому сезонные прививки зачастую предохраняют только от "актуального" штамма гриппа, который свирепствует в настоящее время.

"Мосгорсправка": Как провести профилактику гриппа и ОРВИ

Как не заболеть гриппом

Человеческий организм не очень подвержен "влиянию" вируса гриппа. Но все же существует группа риска: туда входят дети, люди с ослабленным иммунитетом и пенсионеры. В прошлом году более 60 процентов заболевших в Москве были детьми.

Если человек входит в группу риска, то нужно заранее побеспокоиться о профилактике заболевания, в том числе о вакцинации, если, конечно, нет противопоказаний.

Кроме того, следует носить защитную медицинскую маску, регулярно проветривать помещения (известен случай, когда чуть ли не вся школа заболела из-за одного ученика, подцепившего вирус. В этом учебном заведении не проветривали комнаты как следует).

Можно принимать препараты-адептогены, повышающие сопротивляемость организма, – все это может уберечь организм от заболевания гриппом.

"Москва в цифрах": Почему не надо бояться вакцины

Но самым лучшим способом избежать заболевания является все же вакцинация. В прошлом году от гриппа были привиты 30 процентов населения города. По сравнению с предыдущими годами этот показатель вырос примерно на 10 процентов.

При появлении первых симптомов гриппа необходимо как можно скорее обратиться к врачу - потому что тяжелая и гипертоксическая формы заболевания опасны для жизни. Членам семьи больного рекомендуется по возможности изолировать его - выделить отдельную комнату или отгородить ее часть. Нужно чаще проводить влажную уборку, а также не пользоваться посудой больного.

Тем, кто ухаживает за больным или проживает с ним в одной квартире, рекомендуется надевать маску, чаще мыть руки с мылом и промывать нос теплой водой. Не помешает и использование специальных мазей или спреев с противовирусной активностью, которые наносятся на слизистые оболочки носа.

Кроме того, людям, контактирующим с больным, рекомендуют принимать противовирусные препараты, иммуностимуляторы, а также поливитамины.

Как сделать прививку от гриппа

Вакцинация

В России бесплатная вакцинация против гриппа проводится всем детям с 6 месяцев и учащимся 1-11 классов школ, студентам высших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений, работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, а также взрослым старше 60 лет.

Ее можно сделать и за свои деньги - в центрах вакцинации. Существует даже возможность вызвать врача для прививки на дом.

Стоимость "коммерческой" вакцины составляет от 800 до 1700 рублей. Она безопасна, хотя у вакцины есть противопоказания.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Так, вакцинацию нельзя проводить во время острых инфекционных и обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку, при беременности и лактации, а также детям в возрасте до 6 месяцев.

Кроме того, прививки не делают при бронхиальной астме, заболеваниях надпочечников, нервной системы, легких и верхних дыхательных путей, при сердечно-сосудистой недостаточности и гипертонической болезни, болезнях почек, эндокринной системы и крови.

Перед вакцинацией врач обязательно отправит пациента сделать анализы. Если они покажут, что прививку делать не стоит, необходимо подождать две-три недели, а потом снова пройти обследование. Вакцину обычно вводят осенью, чтобы до зимы успел сформироваться краткосрочный иммунитет. От ближайшей эпидемии (в Москве она обычно начинается в конце сентября) защитится прививкой уже не получится: антитела просто не успеют сформироваться.

Вакцина не дает стопроцентную гарантию того, что человек не заболеет. Однако если он все-таки подхватит грипп, болезнь будет протекать в более легкой форме и не вызовет осложнений.

Симптомы гриппа В зависимости от тяжести заболевания у человека возникает головная боль, светобоязнь, боли в мышцах и суставах, он обильно потеет. Иногда при гриппе заложен нос, хотя в целом, это не характерно для заболевания. Возможна тошнота и рвота.

В зависимости от тяжести заболевания у человека возникает головная боль, светобоязнь, боли в мышцах и суставах, он обильно потеет. Иногда при гриппе заложен нос, хотя в целом, это не характерно для заболевания. Возможна тошнота и рвота.

В этом году прививки делают от трех разновидностей гриппа: боливийского типа А, который весьма напоминает штамм H1N1, швейцарского А-типа (H3N2), и типа В, который распространен в Пхукете.

В настоящее время в столице уже привиты примерно 2,5 тысячи человек, большинство из которых - дети.

По словам специалиста по детским инфекционным болезням департамента здравоохранения Ольги Шамшевой, прививка является самым действенным методом профилактики гриппа. Послепрививочные осложнения крайне редки, современные вакцины полностью безвредны для человека.