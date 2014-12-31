Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Ж/Д и вокзалы

31 декабря 2014, 11:24

График движения поездов не менялся из-за звонков о бомбах на вокзалах - РЖД

вокзалы звонки о бомбе ж/д и вокзалы минирование

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Несмотря на ряд анонимных телефонных звонков с сообщениями о минировании железнодорожных вокзалов сразу в нескольких городах России, график движения поездов не нарушился, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя РЖД.

30 декабря с 19.00 на номера различных служб в более чем 20 городах страны стали поступать телефонные звонки с сообщениями о минировании местных вокзалов. На всех вокзальных комплексах, где возникла угроза возникновения нештатной ситуации, была объявлена эвакуация пассажиров.

Так, из-за анонимного звонка о бомбе с Ленинградского вокзала в Москве эвакуировали около 1,5 тысяч человек. В ходе проверки здания взрывное устройство обнаружено не было.

По данным источника агентства в силовых структурах, поступили звонки о минировании вокзалов в 14 городах России, включая Москву, Самару, Оренбург, Омск, Нижний Новгород, Пензу, Новосибирск, Казань.

Ссылки по теме

"На движение поездов это не повлияло", - сообщил агентству представитель РЖД.

Как ранее сообщало M24.ru, 23 декабря Казанский вокзал эвакуировали после звонка о бомбе. Информация о заложенном взрывном устройстве также оказалась ложной.

Напомним, что полиция планирует публиковать списки "телефонных террористов" в интернете. Если перечень "телефонных террористов" появится в сети, потенциальные "шутники" быстрее поймут, что ложное сообщение о теракте - уголовное преступление, за которым следует серьезное наказание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать