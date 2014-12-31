График движения поездов не менялся из-за звонков о бомбах на вокзалах - РЖД

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Несмотря на ряд анонимных телефонных звонков с сообщениями о минировании железнодорожных вокзалов сразу в нескольких городах России, график движения поездов не нарушился, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя РЖД.

30 декабря с 19.00 на номера различных служб в более чем 20 городах страны стали поступать телефонные звонки с сообщениями о минировании местных вокзалов. На всех вокзальных комплексах, где возникла угроза возникновения нештатной ситуации, была объявлена эвакуация пассажиров.

Так, из-за анонимного звонка о бомбе с Ленинградского вокзала в Москве эвакуировали около 1,5 тысяч человек. В ходе проверки здания взрывное устройство обнаружено не было.

По данным источника агентства в силовых структурах, поступили звонки о минировании вокзалов в 14 городах России, включая Москву, Самару, Оренбург, Омск, Нижний Новгород, Пензу, Новосибирск, Казань.

"На движение поездов это не повлияло", - сообщил агентству представитель РЖД.

Как ранее сообщало M24.ru, 23 декабря Казанский вокзал эвакуировали после звонка о бомбе. Информация о заложенном взрывном устройстве также оказалась ложной.

Напомним, что полиция планирует публиковать списки "телефонных террористов" в интернете. Если перечень "телефонных террористов" появится в сети, потенциальные "шутники" быстрее поймут, что ложное сообщение о теракте - уголовное преступление, за которым следует серьезное наказание.