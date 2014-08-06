Член Общественной палаты смог пронести гранату на Ленинградский вокзал

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Член Общественной палаты России Дмитрий Чугунов выявил недостатки в работе службы безопасности Ленинградского вокзала. Ему трижды удалось пройти через охрану с муляжом гранаты, сообщает пресс-служба ОП.

"В обычном магазине я купил муляж гранаты Ф-1 (лимонка), который внешне ничем не отличается от оригинала, и решил проверить, смогу ли я пройти на Ленинградский вокзал, минуя систему безопасности. Я попробовал пронести гранату тремя различными способами: первый - просто в кармане джинс, второй - в сумке, но не ставя ее на ленту рентгеновского аппарата, и третий - тоже в сумке, но уже пропустив ее через рентген", - рассказал Чугунов.

На второй попытке сотрудник охраны попросил его открыть сумку, но не заметил лежащий прямо сверху муляж. Опасный предмет не обнаружился и во время сканирования, так как сотрудник просто не смотрел в монитор.

Заметили гранату лишь в четвертый раз, когда Чугунов попытался пронести ее через вход со стороны прибывающих поездов. При этом полицейские отпустили активиста, на слово поверив, что "лимонка" ненастоящая.

"Комиссия ОП по общественной безопасности собирает аналитические материалы и продолжает проверки. В дальнейшем эксперты планируют организовывать масштабное обсуждение с участием всех ответственных лиц", - отметили в Общественной палате.