Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

26 января 2015, 11:58

Центр трудоустройства врачей посещает 50-70 человек в день

вакансии медработники медицина центр Содействие

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Центр по трудоустройству врачей "Содействие" в среднем посещает 50-70 человек в день. Об этом сообщила начальник управления госслужбы и кадров правительства столицы Александра Александрова на заседании комиссии по здравоохранению, соцполитике и трудовым отношениям.

По ее словам, 50% их них – врачи, 38% – средний персонал, небольшой процент из них – младший персонал, передает корреспондент M24.ru. На переобучение, после которого гарантируется трудоустройство, записались 126 человек. Ежедневно "Соедействие" организовывает ярмарки вакансий.

"Каждый день в центре присутствуют 2-3 работодателя, планируется расширить его по субботам, приглашать больше работодателей", - сообщили на заседании. Если в "Содействии" узнают о том, что медучреждение планирует сокращения, они приезжают туда и предлагают людям вакансии. Кроме того, медикам, попавшим под сокращение, будут отправлять SMS с информацией о вакансиях.

Ссылки по теме

На заседании также сообщили, что заключено соглашение с медучреждениями в Московской области, ее жителям также предлагают работу.

По словам директора центра "Содействие" Константина Царанова, в области зарплата отстает от московской, но не значительно. К тому же, врачам не надо тратиться на проезд. Он отметил, что в Подмосковье нужны хирурги, дермото-венерологи, урологи, и другие узкие специалисты, которых в Москве профицит.

Константин Царанов также рассказал, что в декабре прошлого года 25 докторов устроили в клиники РЖД. "Мы сейчас будем делать раздел на сайте с визитными карточками работодателей. Там будут интервью с руководителями и информация о вакансиях и коллективе", - сказал он.

Как работает центр трудоустройства врачей

Напомним, столичные власти планируют рассылать медикам, попавшим под сокращение, SMS с информацией о вакансиях. Об этом M24.ru рассказал Константин Царанов. По его словам, запрос об организации сервиса направят в адрес департамента информационных технологий. В IT-ведомстве сказали, что готовы помочь с рассылкой.

"В течение двух недель мы попросим департамент информационных технологий организовать SMS-рассылку о вакансиях для наших медиков", - рассказал координатор центра.

Центр "Содействие" помогает трудоустроиться врачам и медсестрам, сокращенным в результате реорганизации городских медицинских учреждений. Центр был открыт в конце ноября 2014 года. За декабрь туда обратились более тысячи медицинских работников. На горячую линию центра поступило более 2 тысяч звонков. В банке вакансий центра содержится более 18 тысяч предложений от различных работодателей.

Центр также помогает врачам и медицинскому персоналу устроиться на курсы повышения квалификации. На участие в переобучении уже подали заявки 146 медицинских работников. Сотрудники центра оказывают сокращенным медикам психологическую и юридическую помощь, учат их составлять резюме и проходить собеседования.

После сокращений врачи получают выплаты из бюджета 500 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 300 тысяч рублей и младший медицинский персонал - 200 тысяч рублей. По данным центра "Содействие" на середину января 2015 года, компенсации выдали уже 1,2 тысячам медработников.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать