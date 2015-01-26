Центр трудоустройства врачей посещает 50-70 человек в день

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Центр по трудоустройству врачей "Содействие" в среднем посещает 50-70 человек в день. Об этом сообщила начальник управления госслужбы и кадров правительства столицы Александра Александрова на заседании комиссии по здравоохранению, соцполитике и трудовым отношениям.

По ее словам, 50% их них – врачи, 38% – средний персонал, небольшой процент из них – младший персонал, передает корреспондент M24.ru. На переобучение, после которого гарантируется трудоустройство, записались 126 человек. Ежедневно "Соедействие" организовывает ярмарки вакансий.

"Каждый день в центре присутствуют 2-3 работодателя, планируется расширить его по субботам, приглашать больше работодателей", - сообщили на заседании. Если в "Содействии" узнают о том, что медучреждение планирует сокращения, они приезжают туда и предлагают людям вакансии. Кроме того, медикам, попавшим под сокращение, будут отправлять SMS с информацией о вакансиях.

На заседании также сообщили, что заключено соглашение с медучреждениями в Московской области, ее жителям также предлагают работу.

По словам директора центра "Содействие" Константина Царанова, в области зарплата отстает от московской, но не значительно. К тому же, врачам не надо тратиться на проезд. Он отметил, что в Подмосковье нужны хирурги, дермото-венерологи, урологи, и другие узкие специалисты, которых в Москве профицит.

Константин Царанов также рассказал, что в декабре прошлого года 25 докторов устроили в клиники РЖД. "Мы сейчас будем делать раздел на сайте с визитными карточками работодателей. Там будут интервью с руководителями и информация о вакансиях и коллективе", - сказал он.

Как работает центр трудоустройства врачей

Напомним, столичные власти планируют рассылать медикам, попавшим под сокращение, SMS с информацией о вакансиях. Об этом M24.ru рассказал Константин Царанов. По его словам, запрос об организации сервиса направят в адрес департамента информационных технологий. В IT-ведомстве сказали, что готовы помочь с рассылкой.

"В течение двух недель мы попросим департамент информационных технологий организовать SMS-рассылку о вакансиях для наших медиков", - рассказал координатор центра.