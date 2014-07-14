На 91-м году жизни скончалась Нобелевский лауреат Надин Гордимер

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На 91-году жизни в воскресенье, 13 июля, скончалась писательница и поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе Надин Гордимер, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на заявление семьи.

Надин Гордимер родилась в 1923 году в еврейской семье в поселке Спрингс недалеко от Йоханнесбурга в ЮАР. Писательскую карьеру начала в возрасте девяти лет, а ее первый рассказ "Завтра приходи снова" был напечатан, когда Надин исполнилось всего лишь 15 лет.

Мировую известность Гордимер получила за свой роман "Народ Джулая", вышедший в свет в 1981 году. Основу большинства сюжетов произведений писательницы составляла тема разрушительного влияния апартеида на взаимоотношения между темнокожим и белым населением ЮАР.

Гордимер несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию по литературе, однако получила она ее только 1991 году. Романы, рассказы и статьи Надин Гордимер, обладательницы многих почетных званий и наград, переведены на 25 языков мира.