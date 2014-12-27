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Москва 24

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Дворы

27 декабря 2014, 10:39

У снегоплавильных пунктов выстроились очереди из самосвалов

улицы дворы уборка снега последствия снегопада

У снегоплавильных пунктов образовались очереди из самосвалов

Всю минувшую ночь в столице убирали снег. Коммунальщики боролись с последствиями снегопада, обрушившегося в четверг на город. У снегоплавильных пунктов выстроились очереди из самосвалов, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас в Москве действуют два типа плавильных пунктов - передвижные и стационарные. Все они работают в круглосуточном режиме. Утилизацией снега занимаются 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов.

Один самосвал в среднем перевозит 17 кубометров снега. Всего за зиму уничтожается около 5 миллионов кубометров.

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Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что 25 декабря в Москве выпало 22 сантиметра снега. Это составило почти треть месячной нормы осадков в декабре. Для уборки последствий снегопада на улицы Москвы вывели 16 тысяч единиц снегоуборочной техники.

По данным департамента транспорта, число автомобилей на столичных дорогах превысило обычные показатели в 4,8 раза.

В связи с загруженностью улиц в Москве возросло и число аварий. Так, с 17.00 до 18.00 в городе было зафиксировано около 100 ДТП, что на 40% превышают средние значения для данного периода времени.

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