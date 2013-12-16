"Теплые места" заработали на пешеходных улицах столицы

В пешеходных зонах Москвы открылись "теплые места"

16 декабря в столице открылись "Теплые места" - станции, на которых можно погреться, выпить горячего чая, перекусить, а также ознакомиться с афишей городских праздничных мероприятий. Расположены новогодние домики на пешеходных улицах города.

Теплыми станции будут делать специальные устройства для обогрева, развешанные под крышей. Они работают и сейчас, но пока – поскольку в столице потеплело – не в полную силу. В "Теплых местах" согреться можно, кроме того, разными вкусными блюдами и горячими напитками.

"По пешеходным зонам гуляет большое количество людей, причем многие из них приезжают с детьми. Так что наша задача была в том, чтобы предоставить гуляющим возможность подойти, выпить недорогой чай, съесть какой-то блин или плюшку, занять детей, а также узнать о новогодней афише города", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" министр Правительства Москвы и руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков.

Капков добавил, что "Теплые места" - это не только туристические центры: они "работают" как на гостей города, так и на его жителей.

"Теплые места" - это празднично украшенные домики, в которых можно не только согреться, подкрепиться и ознакомиться с новогодней афишей, но и купить сувениры, посмотреть выступления уличных артистов и музыкантов, принять участие в мастер-классах. У каждого "Теплого места" - своя тематика, связанная с историей той улицы, на которой оно расположено.

Станции открылись на Никольской улице, в Столешниковм переулке, а также на пересечении Кузнецкого моста и Рождественки. Работать домики будут до конца новогодних каникул.