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Москва 24

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Дворы

11 января 2015, 10:30

Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия снегопадов в Москве

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Коммунальщики ликвидируют последствия снегопада

За сутки в столице выпало до 40 процентов снега от месячной январской нормы. Большинство районов столицы коммунальщики довольно быстро привели в порядок, сообщает телеканал "Москва 24".

Рабочие расчистили улицы, проезжие части, тротуары, территории, прилегающие к остановкам наземного общественного транспорта и вестибюлям метрополитена.

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Однако в некоторых районах города, особенно на окраине, уборка снега несколько затянулась. Дворы до сих пор завалены сугробами.

Напоминаем, если вы стали свидетелями плохой уборки городских улиц, дворов, разбрасывания реагента вручную, а не с помощью специальных тележек с дозаторами, следует оставлять претензии на столичном портале "Наш город".

Ранее сообщалось, что накануне снежный покров в столице достиг 27 сантиметров. Снег с улиц вывозят на специальные снегоплавильные пункты, спецтехника работает в усиленном режиме.

По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся в Москве 11 января.

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