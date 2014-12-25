Шестеро торговцев амфетамином получили до 10 лет тюрьмы

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Зеленоградский суд Москвы вынес приговор шестерым участникам банды торговцев амфетамином. Злоумышленники получили от 7 до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Агентство "Москва".

Преступники изготавливали амфетамин в подпольной нарколаборатории. Из оборота изъяли более 800 граммов амфетамина, а также около 400 килограммов ингредиентов наркотического вещества.

В частности, при обыске полицейские обнаружили 279 килограммов абсолютной уксусной кислоты - это самая крупная партия, которая когда-либо изымалась на территории России.

Амфетамин является стимулятором центральной нервной системы. Он был разработан американскими химиками для летчиков во Вьетнаме, но вместо того, чтобы поддерживать силы уставших пилотов, амфетамин стал "клубным" наркотиком.

Два дня назад оперативники ФСКН закрыли в Восточном Бирюлеве амфетаминовую лабораторию, где варили наркотик с помощью кухонной утвари. Производство находилось в арендованном гараже. Готовый амфетамин двое "варщиков" продавали в местах досуга жителей.

Задержать подозреваемых удалось прямо в момент изготовления наркотика, из оборота было изъято 400 грамм амфетамина.