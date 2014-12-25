Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

25 декабря 2014, 10:15

Шестеро торговцев амфетамином получили до 10 лет тюрьмы

уголовные дела суды амфетамин

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Зеленоградский суд Москвы вынес приговор шестерым участникам банды торговцев амфетамином. Злоумышленники получили от 7 до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Агентство "Москва".

Преступники изготавливали амфетамин в подпольной нарколаборатории. Из оборота изъяли более 800 граммов амфетамина, а также около 400 килограммов ингредиентов наркотического вещества.

В частности, при обыске полицейские обнаружили 279 килограммов абсолютной уксусной кислоты - это самая крупная партия, которая когда-либо изымалась на территории России.

Ссылки по теме

Амфетамин является стимулятором центральной нервной системы. Он был разработан американскими химиками для летчиков во Вьетнаме, но вместо того, чтобы поддерживать силы уставших пилотов, амфетамин стал "клубным" наркотиком.

Два дня назад оперативники ФСКН закрыли в Восточном Бирюлеве амфетаминовую лабораторию, где варили наркотик с помощью кухонной утвари. Производство находилось в арендованном гараже. Готовый амфетамин двое "варщиков" продавали в местах досуга жителей.

Задержать подозреваемых удалось прямо в момент изготовления наркотика, из оборота было изъято 400 грамм амфетамина.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать