20 сентября 2012, 17:00

Происшествия

Участковый задержал москвича, жестоко избившего бывшего тестя

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне вечером участковый Обручевского района задержал 39-летнего москвича, жестоко избившего бывшего тестя. Злоумышленник напал на отца своей экс-супруги прямо в подъезде дома по улице Островитянова.

О разыгравшейся семейной драме правоохранитель узнал после звонка жильцов, которые сообщили, что весь подъезд залит кровью. Участковый отправился на место происшествия и обнаружил там пострадавшего. Жертва преступления получил сотрясение головного мозга, ссадины лица и головы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Вскоре удалось задержать и виновника происшествия. Избив тестя, он отправился к себе домой, где и был обнаружен полицейским.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".

