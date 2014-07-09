СК возбудил дело по факту убийства москвички шприцем

В Сокольниках после укола неизвестным препаратом умерла женщина

По факту убийства москвички уколом шприца в бедро возбуждено уголовное дело. Состав вещества, которое повлекло гибель женщины, будет установлен в ходе судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Убийство было совершено 7 июля на 4-й Сокольнической улице. Неизвестные напали на пожилую женщину, вкололи ей в бедро какой-то препарат и скрылись. Через некоторое время потерпевшая скончалась.

Момент нападения попал в объективы камер наружного видеонаблюдения. Полиция в настоящее время разыскивает злоумышленников.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Кроме того, выясняется какой именно препарат послужил причиной смерти москвички.