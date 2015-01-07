Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее ребенка

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве своей семьи, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе по раскрытию преступления.

По его словам, сразу же после обнаружения тел погибших 28-летней женщины и сына, подозрение пало на мужа женщины, который работал охранником. Ориентировки подозреваемого были разосланы во все подразделения полиции.

Кроме того район Лефортово, где произошло убийство, прочесывался сотрудниками полиции. За несколько часов было проверено более 40 адресов, где мог появится подозреваемый, был установлен круг его связей в который входили в том числе и лица подозреваемые в употреблении наркотиков.

В настоящий момент подозреваемый задержан и находится в комнате полиции метро "Авиамоторная", где с ним уже работают следователи.

Ранее M24.ru сообщало, что во вторник, 6 января, в квартире дома на Сторожевой улице были обнаружены тела женщины и ее годовалого ребенка.

На телах погибших правоохранители нашли признаки насильственной смерти. По факту двойного убийства Следственный комитет Москвы уже возбудил уголовное дело.