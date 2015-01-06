СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее маленького ребенка

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Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник, 6 января, в квартире дома на Сторожевой улице были обнаружены тела 28-летней женщины и ее годовалого ребенка. На телах погибших правоохранители нашли признаки насильственной смерти.

На месте преступления продолжают работать следователи. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности убийцы и его задержание.