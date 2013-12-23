Москомтуризм выпустил гид по новогодней Москве

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Красочные путеводитель по новогодней Москве, а также карта "Москва Новогодняя" вышли в свет в канун зимних праздников, сообщает в понедельник сайт Москомтуризма.

Путеводитель подробно рассказывает о световом убранстве Москвы, дает описание акций в рамках проекта "Путешествие в Рождество", а также приводит список, адреса и телефоны музеев, вход в которые на новогодние каникулы будет бесплатным.

В конце книги расписаны главные городские праздничные мероприятия столицы - в частности, встреча Деда Мороза в московском зоопарке 25 декабря, музыкальная программа на Лубянской площади в последний день года и программа "Рождественский вальс" на ВВЦ 7 января.

Карта "Москва Новогодняя", которой лучше пользоваться вместе с путеводителем, призвана помочь туристу сориентироваться в праздничных акциях по всему городу. Так, на карте отмечены катки, пешеходные зоны со станциями отдыха и развлечений "Теплое место", туристские информцентры и аэропорты.

И путеводитель, и карту (как и другую новогоднюю туристскую полиграфическую продукцию Москомтуризма) можно бесплатно приобрести в туристских информационных центрах и у волонтеров. Кроме того, их можно (тоже бесплатно) скачать на городском туристском портале www.travel2moscow.com.