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Общество

16 июля 2014, 14:06

Турфирма "Нева" приостановила свою деятельность

туризм бизнес Турпомощь туркомпании турфирмы Нева туроператоры

Фото: ИТАР-ТАСС

Туристическая фирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Соответствующее объявление появилось на сайте компании.

Причиной в самой фирме называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Добавим, что ответственность "Невы" застрахована на 454 миллиона рублей - по данным ассоциации туроператоров России, это самая большая банковская гарантия, выданная туроператору.

Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, большинство из них - в Болгарии, Греции, Испании, Турции, Италии и Черногории (в общей сложности клиенты компании в данный момент отдыхают в 25 странах).

Кроме того, "Нева" реализовала около 60 билетов на регулярные рейсы по разным направлениям, включая Россию и туры по разным направлениям с датами вылета вплоть до Нового года.

Чтобы получить деньги за путевку, туристу нужно обратиться с требованием о возврате денег в страховую компанию "Восхождение".

В требовании необходимо указать:

  • фамилию, имя и отчество туриста
  • дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного в качестве финобеспечения ответственности туроператора
  • номер договора о реализации турпродукта и дату его заключения
  • наименование туроператора и турагента
  • информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта
  • ссылку на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику
  • размер денежных средств, подлежащих уплате туристу

    • К требованию нужно приложить:
  • копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
  • копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала)
  • документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом

Добавим, что тем, кто находится за пределами России по путевкам "Невы", компания будет оказывать помощь и моральную поддержку в том числе по возвращению на родину. В случае возникновения каких-либо проблем необходимо обращаться в головные офисы фирмы в Москве (Таганская улица, дом 7, строение 1) и в Санкт-Петербурге: (1-я Советская улица, дом 8).

Кроме того, туристам оказывает поддержку туристам Ассоциация "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь", телефоны горячей линии: +7 (495) 981-51-49 и 8(800)100-41-94 (круглосуточно).

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