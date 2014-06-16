Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня 2014, 12:04

Общество

Большинство горожан с нетерпением ждут каждой поездки на дачу - опрос

Фото: ИТАР-ТАСС

Загородная недвижимость сегодня есть у половины городских жителей, и каждой поездки на дачу с нетерпением ждет большинство россиян. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

За год доля владельцев загородной недвижимости среди городских жителей практически не изменилась и составила 46% (против 48% в 2013 году). При этом чаще всего респонденты сообщали о наличии дачного дома, в котором можно отдыхать летом (29%). У 8% опрошенных, однако, есть жилье загородного типа, пригодное для проживания круглый год. Арендуют загородный дом немногие – лишь 1% респондентов.

Большинство тех, у кого есть загородный дом или участок, провели в свой дом электричество (76%), а у каждого второго проведен водопровод. Более трети могут попариться в бане, а еще у 31% все удобства находятся в доме. Кроме того, выяснилось, что асфальтированные дороги есть у 24%, а газовое снабжение – у 17%.

ВЦИОМ сообщает, что дачные поездки большинство россиян совершают по собственной инициативе, две трети признались, что с нетерпением ждут каждой возможности отдохнуть в своем загородном доме.

«Добровольно» за город чаще ездят респонденты в возрасте 45-59 лет, а меньше энтузиазма в этом вопросе проявляют 35-44-летние. В свою очередь, каждый пятый пожаловался, что на даче бывает только по просьбе родственников, поскольку чувствует себя в долгу перед ними.

туризм отдых дача опрос горожане

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика