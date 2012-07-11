Москва выделяет 300 млн рублей соотечественникам за рубежом

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На поддержку соотечественников, находящихся за пределами России, столичные власти ежегодно выделяют около 300 миллионов рублей.

Как рассказал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, эти средства идут на поддержку различных общественных и молодежных организаций, расположенных в других странах мира, а также бывших наших соотечественников.

"Эту поддержку мы не сокращали, наоборот, бюджет увеличился более чем на 30%. Если все сложить, то сумма получается около 300 миллионов рублей в год", - цитирует Черемина РИА Новости.