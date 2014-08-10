Около 5 тыс. клиентов разорившихся турфирм вернулись в выходные домой

От банкротства туроператоров пострадали 65 тысяч россиян

Ассоциация "Турпомощь" за выходные помогла вернуться с зарубежных курортов в Россию примерно 5 тысячам клиентам разорившихся туроператоров. Речь идет о курортах в Греции, Болгарии и Черногории, передает ИТАР-ТАСС.

Сейчас за границей еще остаются до 2 тысяч их клиентов, они продолжают отдыхать. Массовый вывоз клиентов "Лабиринта" закончится 10 августа, последние эвакуационные рейсы запланированы на 12 августа.

Напомним, что менее чем за месяц из-за финансовых проблем закрылся целый ряд российских туркомпаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров мир", "Экспо-тур", в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", группа компаний "Интаэр", "Нордик стар". В трудной ситуации оказались десятки тысяч российских туристов - как те, кто уже находились за границей, так и собиравшиеся на отдых.

Пока в следственном комитете возбудили 5 уголовных дел по факту банкротства, тысячи туристов остаются за границей без обратных билетов.