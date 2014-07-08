В Москве ликвидирован дефицит хостелов - Москомтуризм

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По сведениям Москомтуризма, дефицита хостелов в столице больше нет - за последние три года он был ликвидирован. Кроме того, Москва занимает 15-е место в мировом рейтинге по дешевизне проживания в хостеле.

"Некоторые хостелы, расположенные в многоквартирных домах, будут специализироваться - например, станут семейными или молодежными. Или перепрофилируются в мини-отели", - цитирует руководителя Москомтуризма Сергея Шпилько, выступившего на открытии хостела в Подсосенском переулке Агентство "Москва".

Шпилько отметил, что теперь для города главное - "количество хостелов конвертировать в качество".

8 июля в Москве открылся самый большой хостел в СНГ - Privet hostel, в котором расположено 70 номеров на более чем 300 мест. Он располагается в отдельно стоящем шестиэтажном здании, рядом со станциями метро "Чистые Пруды" и "Курская". В хостеле есть бесплатный кинотеатр, круглосуточный бар, тренажерный зал, интерактивная зона и две конференц-зоны.