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Общество

05 августа 2014, 22:37

Турфирма "ИнтАэр" начнет вывозить своих клиентов 6 августа

туризм самолеты рейсы туристы туркомпании турфирмы

Фото: ИТАР-ТАСС

Вывоз клиентов турфирмы "ИнтАэр", приостановившей во вторник свою деятельность, начнется 6 августа, сообщается на сайте компании.

Всего в среду будет организовано четыре рейса: из Салоник, с острова Корфу, Кипра и Закинф. Все самолеты прибудут в столичный аэропорт "Домодедово".

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Выдавать паспорта и агентские договоры 6 августа будут в офисе компании "ИнтАэра" с 10.00 до 18.00.

"Пакет документов для подачи в страховую компанию согласовывается. Мы дополнительно сообщим дату выдачи пакета документов для обращения в страховую компанию "РЕСО-Гарантия", - отмечается в сообщении компании.

Напомним, что 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

Кроме того, 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

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