На Масленицу в Москве проведут зимнюю "Казачью станицу"

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В будущем году в Москве собираются провести зимний аналог осеннего фестиваля "Казачья станица". Он пройдет на Масленицу - в преддверии Великого поста, сообщил на пресс-конференции, посвященной событию, руководитель городского департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Юрий Артюх.

Артюх, впрочем, отметил, что сначала будет необходимо "получить благословение церкви".

Напомним, что фестиваль "Казачья станица - Москва" 13 сентября состоится в "Лужниках". Он пройдет в Москве уже в четвертый раз. Участниками фестиваля станут казачьи организации из разных уголков нашей страны, а также танцоры, историки, этнографы, спортсмены и мастера-ремесленники. Что касается казачьих обществ, то каждое из них получит собственную площадку, чтобы знакомить москвичей с бытом и культурой казачества.

"Казачья станица – Москва" соберет в этом году более 3 тысяч казаков из разных регионов России, Белоруссии, Украины, Сербии, Черногории, Казахстана, Киргизии. Организаторы ожидают, что на фестиваль придут более 20 тысяч зрителей.

В рамках фестиваля казаки за один день построят деревянную часовню, которую затем подарят станице Распопинская в Волгоградской области. Когда-то там располагался храм, однако после революции он был взорван.

В прошлом году фестиваль также проходил в "Лужниках". В празднике участвовали около трех тысяч человек из регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Среди них были делегации от 11 войсковых казачьих обществ России и от органов исполнительной власти, представители общественных казачьих организаций, кадетских корпусов, молодежных и студенческих объединений.