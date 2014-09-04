На фестивале "Казачья станица – Москва" за день построят часовню из дерева

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В рамках фестиваля "Казачья станица – Москва", который пройдет на территории олимпийского комплекса "Лужники" 13 сентября, за один день построят деревянную часовню, сообщил на пресс-конференции, посвященной событию, митрополит ставропольский и невинномысский Кирилл.

После фестиваля казаки подарят церковь станице Распопинская в Волгоградской области. Когда-то там располагался храм, однако после революции он был взорван. Митрополит отметил, что казаки ежегодно приносят часовни в дар разным городам и областям России: на первом фестивале церковь подарили Ставропольскому краю, на втором – Крымску, на третьем – Москве.

Участниками фестиваля станут казачьи организации из разных уголков нашей страны, а также танцоры, историки, этнографы, спортсмены и мастера-ремесленники. Что касается казачьих обществ, то каждое из них получит собственную площадку, чтобы знакомить москвичей с бытом и культурой казачества.

Гости праздника смогут посетить и казачью ярмарку, на которой представят сувениры, напитки, приготовленные по старинным рецептам, и лакомства. На прилавках появятся предметы, созданные талантливыми казачьими мастерами кузнечного, гончарного дела, художественной росписи. Посетителям предложат и самим попробовать силы за гончарным кругом и кузнечным молотом.Также на фестивале можно будет познакомиться с убранством казачьих куреней, полевой кухней, казачьими песнями, игрищами и забавами. На специальной площадке пройдет чемпионат по рубке шашкой и другие зрелищные соревнования.

Кроме того, здесь можно будет познакомиться со старинными обрядами казаков – например, увидят настоящую казачью свадьбу. Кроме того, казаки продемонстрируют мастерство джигитовки. Выступит также Кубанский казачий хор.

"Казачья станица – Москва" соберет в этом году более 3 тысяч казаков из разных регионов России, Белоруссии, Украины, Сербии, Черногории, Казахстана, Киргизии. Организаторы ожидают, что на фестиваль придут более 20 тысяч зрителей.

"Наш фестиваль "Казачья станица" раскроет для гостей обычаи и традиции казачества, которые передаются из поколения в поколение", - отметил руководитель департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы Юрий Артюх.

Напомним, в прошлом году фестиваль также проходил в "Лужниках". В празднике участвовали около трех тысяч человек из регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Среди них были делегации от 11 войсковых казачьих обществ России и от органов исполнительной власти, представители общественных казачьих организаций, кадетских корпусов, молодежных и студенческих объединений.