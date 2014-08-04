Крах турфирмы "Лабиринт" можно было предотвратить - эксперт

О крупном долге турфирмы "Лабиринт" было известно еще в июле - эксперт

Ситуацию с российскими туристами, пострадавшими от приостановки деятельности туроператора "Лабиринт", можно было предотвратить, считает первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. Об этом он заявил в эфире радио "Москва FM".

"Эта ситуация ни для кого не была тайной. СМИ писали о крупном долге "Лабиринта" еще в начале июля. Еще в то время нужно было заняться профилактикой, проводить совещание в Ростуризме, а не сегодня. Требовать, чтобы авиакомпании напрямую заключали договоры напрямую с туроператорами, а не с непонятными посредниками", - сказал он.

Сейчас туристов вывозит на родину "Турпомощь". Утром 4 августа в Шереметьеве приземлился самолет из Анталии. На нем в Москву вернулись около трехсот пассажиров. Всего 4 августа должны вернуться около 5 тысяч российских туристов, которые отдыхали по путевкам "Лабиринта". Все телефоны и рейсы указаны на официальном сайте организации.

"Те, кто сейчас застряли заграницей, уже звонят в "Турпомощь", там раздается по пять звонков в минуту. "Турпомощь" вывозит туристов, а страховая компания будет выплачивать компенсацию. "Лабиринт" застрахован в "Военно-страховой компании" (ВСК) и в компании "Восхождение", - рассказал Канторович.

При этом он отметил, что "финансовые гарантии "Лабиринта" гораздо ниже, чем у "Невы", а объем пострадавших туристов гораздо больше".

Эксперт считает, что банкротства туристических компаний происходят вследствие экономической ситуации: "На самом деле, спад туристических потоков начался еще в конце прошлого года. Это, скорее, следствие экономической ситуации. Конечно, политическая ситуация тоже накладывает свой отпечаток. Но нужно здраво оценивать свои силы, не заказывать лишние самолеты".

Напомним, что туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности 2 августа. По словам представителей турфирмы, причинами такого решения являются резкий рост курса валют, а также другие факторы. Ситуацию усугубил конфликт с авиакомпанией "Оренбургские авиалинии".

"Лабиринт" принадлежит тому же владельцу, что и "Идеал Тур", которая находится на грани банкротства. В пятницу авиакомпания "Оренбургские авиалинии" временно приостановила сотрудничество с турфирмой из-за ее проблем с финансированием рейсов. Было отменено несколько десятков рейсов.

Напомним, что "Идеал Тур" и "Лабиринт" оказались в ряду российских турфирм, столкнувшихся с проблемами. 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". 30 июля петербургский туроператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.