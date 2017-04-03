Транспортная инфраструктура Москвы готова к Кубку конфедераций

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Транспортная инфраструктура столицы демонстрирует готовность к приему участников и гостей футбольного Кубка конфедераций-2017, передает пресс-служба московского департамента транспорта. Тестовые мероприятия с отработкой как штатных, так и нештатных ситуаций проводятся с марта по май.

Во время Кубка автобусы с болельщиками будут передвигаться по городу по специально выделенным для них временным полосам. Схему организации движения на некоторых особенно сложных участках изменят, а парк "Мосгортранса" пополнится 50 современными туристическими автобусами. Известно также, что болельщики, волонтеры и все, кто включен в списки ФИФА, получат право бесплатного проезда на общественном транспорте до мест, где будут проходить матчи.

Сообщается, что с 14 по 16 марта в тестировании на уровень подготовки приняли участие международные аэропорты столицы – Внуково, Шереметьево и Домодедово. Сотрудники аэроузлов отработали свои действия в различных ситуациях, включая не только торжественную встречу делегации ФИФА и команд, но и попытку толпы прорваться к спортсменам во время посадки в автобус или возможный конфликт между болельщиками в "Аэроэкспрессе". В ходе проверки работники транспорта, обеспечивающего связь аэропортов и города, доказали свою способность слаженно и эффективно действовать во всех предложенных ситуациях.

По словам главы столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева, в том, что касается спорта, туризма, транспорта и здравоохранения, инфраструктура города полностью готова к проведению соревнований столь высокого уровня.