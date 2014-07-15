ЦСКА потребует у ФИФА компенсацию по поводу травмы Дзагоева

Алан Дзагоев. Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство ЦСКА через Российский футбольный союз обратится в ФИФА, чтобы получить компенсацию за травму, полученную Аланом Дзагоевым на чемпионате мира в Бразилии, сообщает Р-Спорт.

Дзагоев вернулся из расположения сборной России с повреждением ахиллова сухожилия, теперь полузащитнику предстоит лечение в Мюнхене. Ранее стало известно, что ФИФА может выплатить сборной Бразилии порядка 238 тысяч евро в связи с временной нетрудоспособностью нападающего Неймара, получившего травму на мундиале.

"Мы сейчас прорабатываем этот вопрос (с компенсацией). Мы будем обращаться (в ФИФА) через РФС - согласно той процедуре, которая предусмотрена регламентом", - рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

По его словам, на восстановление у Дзагоева должно уйти 2-3 недели.