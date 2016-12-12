ТПУ "Парк Победы" достроят в 2020 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

ТПУ "Парк Победы" планируется построить в 2020 году, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Это будет крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий две линии метро, а также большие потоки наземного общественного транспорта: троллейбусов и автобусов", – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, отметив, что город за свой счет построит технологическую часть узла, а остальные объекты будут возведены за счет инвестора.

В составе ТПУ планируется построить деловой центр, торгово-развлекательный комплекс и апартаменты. Для реализации проекта инвестор планирует привлечь известных международных архитекторов.

Площадь пересадочного узла составит 29 гектаров, около метро построят торгово-офисный центр на 35 этажей с подземной парковкой на две тысячи мест. Торговый центр и метро соединят 100-метровой стеклянной пешеходной галереей.



Ранее сообщалось, что транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) планируют возвести на всех строящихся станциях метро. По словам Хуснуллина, сейчас в столице проектируются и строятся около 70 станций, на некоторых построят небольшие пересадочные терминалы, а на других – крупные узлы, объединяющие потоки нескольких видов транспорта.